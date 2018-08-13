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Kalp krizi esnasında bunları yapmayın  

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, kalp krizi esnasında yapılması önerilen ve sosyal medyada sıkça paylaşılan parmağa iğne batırmak, enseye soğuk su dökmek ve gerilme hareketi yapmanın bilimsel dayanağı olmadığı gibi kişiye yarar sağlamak yerine zarar vereceğini söyledi  

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:53
Kalp krizi esnasında bunları yapmayın  

Halk arasında ‘kalp krizi’ olarak bilinen myocardial infarction rahatsızlığının, gelişmiş ülkelerde en sık görülen ölüm nedeni olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, evde, sokakta, uçakta ve her ortamda gelişebilecek söz konusu rahatsızlıkta alınacak ilk önlemlerin hayati olduğunu ifade etti.   

İlk önlem hastayı rahatlatmak, öksürtmek ve aspirin vermek

Eryol, kalp krizi esnasında alınacak ilk önlemleri şöyle sıraladı:

“Kalp krizi geçiren bir insan veya böyle olduğunu düşündüğünüz bir insanı gördüğünüzde yapacağınız en büyük iyilik onu rahatça bir yere yatırmak, hareket etmesinin önüne geçmek, mümkünse ortamın oksijen ihtiyacını arttırmak için kapalı bir ortamdaysa kapıyı açmak, pencereyi açmak ve olabildiğince sakinleştirmek olacaktır. Ardından hastanın yanında dil altı hapı olup olmadığı kontrol edilmeli, varsa dil altı hapı, yoksa da aspirin çiğnetilmeli, daha sonra da ambulansa haber verilmelidir. Bunun dışında hastayı öksürtmek de kalp krizi esnasında faydalı olacaktır.”

Sosyal medya önerileri zararlı

Bunlar dışında yapılacak hiçbir şeyin hastaya fayda sağlamayacağının altını çizen Eryol, özellikle sosyal medyada dolaşan, parmağa iğne batırmak, enseye soğuk su çalmak, gerinme hareketi yaptırmak gibi bilimsel dayanağı olmayan önerilerin, hastayı ölüme bile sürükleyeceğini dile getirdi. Eryol, “Soğuk su damarda daralma yapacak ve hastaya yararınız değil zararınız dokunacak. İğne batırmak ise hastanın o an ki ıstırabını, acısını arttıracaktır ki;  acı ve ıstırap zaten hormon salınımına neden olacaktır ki bu da kişinin sıkıntısını artıracaktır. Sosyal medyada dolaşan bu gülünç önerilerin hiç birinin bilimsel dayanağı yok, çalışılmış veriler söz konusu değil. Bunlar tamamen sosyal medyada mesnetsiz, dayanıksız tamamıyla yanlış olan manevralardır. Hiçbir hasta yakınının veya hastaya müdahale görevini kendinde bulan kardeşimizin bu tür şeylerin yapmamasını öneririm. Çünkü kesinlikle hastaya zarar verecektir” ifadelerini kullandı.
İHA

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