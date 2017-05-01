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Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman'da Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Adıyaman'da Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gitmekte olan Şaban Taymur (17) idaresindeki 46 FU 390 plakalı motosiklet ile Ali A. idaresindeki 46 BP 317 plakalı kamyonet, Çağlayan Cerit yol ayrımında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı duyan Şaban Taymur’un yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Kamyonet sürücüsü Ali A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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