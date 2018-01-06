Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957

Kangal üreticiyi memnun etti

Dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin asayiş devriye köpeği olarak kullanılmaya başlanması Kangal köpeğinin ana vatanı Sivas'ta üreticiyi memnun etti

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:29
12 Okunma
Kangal üreticiyi memnun etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve akbaş yetiştirme projesi" kapsamında Kangal köpeklerinin ilk görevine yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda çıkması, Kangal köpeğinin ana vatanı Sivas'ta memnuniyetle karşılandı.

İri cüssesi, cesareti ve çevikliği, zekiliği, sahibi ve görevine sadakatiyle dünyaya ün salan Kangal köpekleri, güvenlik güçlerince özellikle toplumsal olaylarda asayiş devriye köpeği olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan "Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve akbaş yetiştirme projesi" kapsamında yetiştirilen Kangal köpekleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda ilk kez görev aldı.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
DünyacaKöpekAsayişSivasüretici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar için 'atıştırmalık' uyarısı
Çocuklar için 'atıştırmalık' uyarısı
Büyük usta Münir Özkul hayatını kaybetti
Büyük usta Münir Özkul hayatını kaybetti
Dev orkinosa süper fiyat
Dev orkinosa süper fiyat
Hava kirliliği hâlâ bir tehdit
Hava kirliliği hâlâ bir tehdit
Çevre tahribatı tam gaz
Çevre tahribatı tam gaz
Gürcistan'dan hamsi geldi
Gürcistan'dan hamsi geldi
Oyun bağımlılığı akıl hastalığı mı?
Oyun bağımlılığı akıl hastalığı mı?
Kış depresyonu nasıl atlatılır?
Kış depresyonu nasıl atlatılır?
İstanbul Boğazı'nda istavrit bolluğu
İstanbul Boğazı'nda istavrit bolluğu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim