Kangal üreticiyi memnun etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve akbaş yetiştirme projesi" kapsamında Kangal köpeklerinin ilk görevine yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda çıkması, Kangal köpeğinin ana vatanı Sivas'ta memnuniyetle karşılandı.

İri cüssesi, cesareti ve çevikliği, zekiliği, sahibi ve görevine sadakatiyle dünyaya ün salan Kangal köpekleri, güvenlik güçlerince özellikle toplumsal olaylarda asayiş devriye köpeği olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından başlatılan "Asayiş devriye köpeği olarak Kangal ve akbaş yetiştirme projesi" kapsamında yetiştirilen Kangal köpekleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda ilk kez görev aldı.

HABER MERKEZİ