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Kanser ilaçları SGK'yı zorluyor

Türkiye'de adeta kanser patlaması var. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (SGK), geri ödeme listesinde bulunan 554 kanser ilacı için 4.9 milyar lira ödeme yapıldı

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:05
Kanser ilaçları SGK'yı zorluyor

Çalışma Bakanlığı bütçesinden bu yıl 54 milyar 442 milyon lira ödenek alan SGK'nin, en önemli gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri geliyor. İlaç için 2015 yılında 18 milyar 895 milyon lira, 2016 yılında 21 milyar 374 milyon lira harcayan Kurum, geçen yıl tüketilen yaklaşık 2 milyar kutu ilaca karşılık 25 milyar lira ödeme gerçekleştirdi.

Kurumun, geri ödeme kapsamındaki ilaç grupları arasında 554 kanser ilacı, 4.9 milyar liralık harcamayla ödeme listesinde ilk sırada yer aldı. Geçen yılki ilaç giderlerinin beşte biri kanser ilaçlarından oluşan SGK'nin kasasından, sindirim ve metabolizma grubundaki ilaçlar için 4.5 milyar lira, antibiyotik grubundaki ilaçlar için 4 milyar lira, sinir sistemi ile solunum sistemi gruplarındaki ilaçlar için 2,5'er milyar lira ve diğer gruptaki ilaçlar için ise 6.5 milyar lira çıktı.

Kanser tedavisiyle ilgili de daha önce kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop işlemlerinde ilave ücret almayan SGK, geçen ay yapılan düzenlemeyle kanser cerrahisi (kanser tedavisi için yapılan ameliyat işlemleri) işlemlerinden de hiçbir şekilde ilave ücret alınmaması imkanı getirmişti.

Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişi kanser teşhisi alıyor ve 8.2 milyon kişi kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. Türkiye'de ise her yıl 96 bini erkek, 67 bini kadın olmak üzere yaklaşık 163 bin kişiye kanser tanısı konuluyor.
AA

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