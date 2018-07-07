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Kanser ilaçlarına artık fark ödenmiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemelerle kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırıldığını bildirdi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:20
Kanser ilaçlarına artık fark ödenmiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemelerle kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırıldığını bildirdi. Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığını belirtti.

Tebliğde yaptıkları düzenlemeyle kanser hastalarının hastalıkla mücadelelerinde her an yanlarında olma sözlerini yerine getirdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları ifade etti: "Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık.

Vatandaşlarımızdan; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek.

Tebliğdeki değişikliklerle sigortalılar ve sağlık hizmeti sunucularının sorunlarının çözümüne ilişkin çok büyük bir bütçe imkanı sunduklarına dikkati çeken Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "SUT düzenlemesi ile sağlık hizmet sunucularına her yıl için yaklaşık 2,5 milyar lira kaynak artışı sağladık.

Bu kaynağın sigortalılarımızın sağlık hizmetine erişimi, hizmetin yaygınlığı ve kalitesinde çok önemli artışlara dönüşmesini öngörüyoruz. Yayımlanan tebliğle sağlık hizmeti sunumunda hiçbir zaman maliyet unsuru gözetmediğimizi, insana ve hayata verdiğimiz değeri ve önemi bir kez daha açıkça ifade etmiş olduk.

Sağlık hizmet sunumu sektöründe bir arz-talep dengesi kurarak, ülkemizdeki sağlık hizmeti yatırımlarının artırılmasına da bir olanak sağlayarak sektörde buna bağlı kalite, erişilebilirlik, yaygınlık ve istihdam artışı bekliyoruz." DIŞ HABERLER

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