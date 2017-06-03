Kanserin küresel maliyeti 113 milyar QuintilesIMS Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, dünya genelinde kanser tedavilerinin ve destekleyici ilaçların maliyeti 2012 yılında 91 milyar dolar iken 2016 yılında 113 milyar dolara çıktı

03 Haziran 2017 Cumartesi 14:24 Bu haber kez okundu.