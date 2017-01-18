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Kapalıçarşı karanlığa gömüldü

İstanbul’da Fatih bölgesinde planlı elektrik kesintisi nedeniyle birçok yer karanlığa gömüldü.

18 Ocak 2017 Çarşamba 21:42
Kapalıçarşı karanlığa gömüldü
Bu kesintilerden etkilenen yerlerden birisi de tarihi Kapalıçarşı oldu. Son zamanlarda sık sık elektrik kesintilerine maruz kalan Kapalıçarşı’da esnaf duruma tepki gösterdi. İş yerlerini mum ile aydınlatan, el ve cep telefonu feneriyle çalışamaya çalışan esnaf, yetkililerden duruma bir an önce çözüm bulmasını istedi. 4 tarafın karanlık olduğunu ifade eden Mustafa Sönmez, “1978’lerde de böyle oluyordu, yine bu duruma geldik. 38 sene önceki duruma geldik, bu günler için öyle. Son zamanlarda sık sık kesilmeye başladı. Zaten müşteri de yok. Bir de üstüne elektrik de kesilmeye başladı. Ne moral kaldı ne de iş kaldı. Bu ara kesintiler çoğalmaya başladı. Siber saldırı olduğunu duyduk. Yetkililere diyeceğimiz, bozuksa tamir etsinler, insanları elektriksiz bırakmasınlar. İnsanlar buna para veriyor ama zam deyince kimse bir şey demiyor. İşe gelince de burada karanlıkta kalıyoruz. Dünyanın göz bebeği olan bir kapalı çarşıda böyle elektriksiz kalıyoruz” dedi. İHA
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