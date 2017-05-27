Karaciğer naklinde dünyada tekiz

Çekya 'nın başkenti Prag 'da düzenlenen Dünya Karaciğer Nakli Kongresi 'nde, Türkiye'nin canlıdan karaciğer nakli sayısında dünyada ilk sırada yer aldığı açıklandı. Geçen yıl Türkiye'de gerçekleştirilen bin 391 karaciğer naklinin bin 3'ü canlıdan yapıldığı bildirildi. Uluslararası Karaciğer Nakli Derneği tarafından (International Liver Transplantation Society) (ILTS) Prag'da düzenlenen "Dünya Karaciğer Nakli Kongresi"nde karaciğer nakline ilişkin veriler, bilim insanlarıyla paylaşıldı. Uluslararası Karaciğer Nakli Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yaman Tokat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Meksika, Hindistan, Çin, Almanya ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden uzmanın yer aldığını bildirdi. Dünyanın en büyük karaciğer nakli kongresinde, Türkiye'nin geniş bir katılımla yer almasının önemine değinen Tokat, karaciğer naklinde Türkiye ve Hindistan'ın çok önemli iki ülke olduğuna dikkati çekti. Tokat, "Bu iki ülke dünyada karaciğer nakli sayısında en yüksek orana sahip. Tecrübe olarak da bu iki ülke ilk sırada. Bu açıdan da kongredeki varlığımız çok önemli." dedi.

"Dünya şaşırmış durumda"

Türkiye'nin canlıdan karaciğer naklinde dünya genelinde çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Tokat, şunları söyledi: "Türkiye, canlıdan karaciğer naklinde dünyada ilk sırada. Bazen Hindistan on fazla yapıyor, bazen Türkiye ancak burada önemli olan nokta, nakil sayısı her iki ülkenin birbirine yakın olsa da Hindistan'ın nüfusunun Türkiye'den çok daha fazla olmasıdır. Bu göz önüne alındığında Türkiye, canlıdan karaciğer naklinde açık ara ilk sırada yer alıyor. Bugün Japonya Türkiye'nin yarısı kadar karaciğer nakli yapamıyor. Kore çok ileriydi geçmişte, şimdi ise Türkiye, Kore'ye fark attı."

Tokat, geçen yıl ülkede bin 3'ü canlıdan, 388'i kadavradan olmak üzere toplam bin 391 karaciğer nakil gerçekleştirildiğini, Hindistan ve Kore'de de benzer rakamların söz konusu olduğunu ifade ederek, "Kore'nin kadavradan nakil oranları artınca canlıdan nakil sayısı artıyor." dedi.

Tıp camiasında bu bir ilk