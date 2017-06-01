Karasu Evleri İle Karadeniz'de Tatil

Karadeniz, kendine ait iklim yapısı ve güzide tabiat harika kıyı şeritleri ile dünya genelinde hem Doğu Blokunun, hem de Tükiye'nin en ünlü tatil merkezlerinden biridir.

Elbette Akdeniz ve Ege gibi pek çok tatil yöresinin yer aldığı komplike bir alanı kaplayan sahiller, Karadeniz ve Marmara Bölgesinde de mevcut.

Karadeniz kesiminde, güney ve en uçtaki batı kesimler kadar tuz oranı yüksek değildir.

Ancak şu bir hakikat ki Karadeniz’de sahil şeridi tatili, son zamanlarda daha trend olmuş durumda.

Diğer ülkeler içinde geçerli bu.



Romanya – Bulgaristan, Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere, pek çok kıyı semti bu doğal güzellikte tatilini geçirmeyi amaçlıyor ve tesisleri dolduruyor.

Çünkü insanları cezbeden otel tatilinden çok, o bölgenin yeşil ile mavili tonlara hakim oluşu.

Kimileri karadeniz dalgalı olabiliyor diye dursun, turistik pek çok mevkide şimdi dalgakıranlar var ve bu unsurlar sayesinde harika yüzme alanları oluşturuluyor.

Aynu durum Sakarya'nın Karasu ilçesi içinde geçerli.

Karasu’da da deniz için oluşutulan alanda dalgakıranlar ile sahil şeridi boyunca muhteşem bir ortam sağlanmış.

Hatta bu düzenlemeler ışığında karasu sahil şeridi her sene mavi bayrak almaya hak kazanıyor.

Tabi ilçede karasu evleri diye anılan pek çok yapı, gerek yazlık gerek kışlık anlamda sürekli inşa ediliyor.



Gelenler yukarıda bahsettiğimiz gibi yeşil ile mavinin tonlarını arayan insanlar.

Sakarya Karasuda bu duyguyu ve dinlenceyi yaşamak mümkün.

Mesela Karasu'da bulunan Acarlar Longozu en güzel su nilüferlerini bünyesinde barındırarak pek çok ekolojik sisteminde barınağıdır.

Burada 3000 çeşit canlı yaşar.

Ve Acarlar Longozu Avrupanın en büyük 3. subasar ormanı olma vasfına sahiptir.

Longoz ifadesinin eş anlamı subasar ormanı olarak geçiyor.

Yani bir anlamda su içinde yer alan orman.



Burada belediye tarafından yapılan yürüyüş yolu sayesinde harika bir şekilde gezinizi sürdürebilir ve kuş sesleri eşliğinde bu ender oluşumu inceleyebilir fotoğraflayabilirsiniz.

Bu mevki, dünyaca ünlü ve ender bir oluşum olduğu için, yurt dışında faaliyet gösteren pek çok mecmua burayı ve Maden Deresi mesire alanını fotoğraflamak için ziyarete gelir.

Turistlerin uğrak yeridir Acarlar Longozu.

Deniz ve havuzun keyfini doyasıya yaşayanlar için adeta ikinci bir rotadır Acarlar Longozu.

Karasu’da bir günde hem denize doymak hemde orman yeşili yaşamak daha pek çok mekanla mümkün.

Doğal ortamın bozulmaması için ahşap kütük ve köprülerle düzenlenen yürüyüş yolu 6 kilometre boyunca uzanır gider Acarlar Longozunda.

Aynı zamanda kendine münhasır gezi alanında deniz bisikleti ve botlar ile gezilerde düzenlenmektedir.

Harika manzaraları hafızanıza kazayacağınız daha pek çok mekan ile unutulmayacak bir tatil Karasu'da sizleri bekliyor.

Ama özellikle bu memleket son zamanlarda her tarafda yükseltilen karasu satılık yazlık projeler ile de adından söz ettirmeyi başardı.





Bu konuda tatil amaçlı düşünenlerin yeni trendi dev metropol İstanbul'a yakınlık.

Özellikle tatil uğruna trafiği göze alarak bir an için o mevkiye ulaşmak isteyenler için çok tercih edilen bir yer Sakarya'nın Kuzey kesimi.

Çünkü 3. köprü otoyolunun Kuzey Marmara Otobanı ile birleşimi sonucunda kendinizi 1.saat 10 dakikada Sakarya Karasu Yeni Mahalle de buluyorsunuz.

Karasuda yazlık konforu her keseye ve her kesime göre mevcut.

Sakarya'nın sahil şeridinde 2 bölge dikkat çekiyor.

Karasu ve Kocaali.

Buraların kültürü genel itibari ile şöyle şekilleniyor.

İmkânı olanlar kendi yazlık evlerinde, bu imkana sahip olmayanlar ise kiraladıkları yazlıklarda tatillerini yaşıyorlar.

Özellikle Karasu'yu baz aldığımızda genellemeye bakıldığında yapı e konum olarak site tarzı lüks Karasu yazlık evleri inşa ediliyor.

Ardı ardına yükselen lüks projeler, İstanbul'da almaya çalıştığınız ve çok çaba sarf ettiğiniz tarzda siteler.

Ancak İstanbul'da görüpte beğendiğiniz ve size maaliyet olarak çok pahalı gelen bir mekanıi herkes ve her kese için Karasu'da bulmak mümkün.

İstanbul’da olan yaşam alanı projeleri bölge için bir lüks olmuyor.

Doğa ile buluşma noktanız olan Sakarya'nın kuzey şeridinde yaşanan gelişmeler, sadece mimari açıdan değil aynı zamanda bölgesel olarak da şekilleniyor.

Sizler de aynı anda hem tatil hem yatırım olarak ikiz bir düşünceye sahip iseniz; karasu satılık daire seçenekleri de, vatandaşlar arasında değerlendirilen bir başka seçenek!



Bu unsur bölgede her nekadar karasu satılık yazlık evler yaşam alanı projeleri olarak geçse de şu muhakkak ki her biri kışılık yaşama uygun olarak dizayn edilip, inşa kalitesi buna göre ayarlanmıştır.

Özellikle bölge deniz kıyısı bir mevki olduğundan dolayı, burada iklim olarak deniz korozyonu kaçınılmazdır.

Ancak inşa edilen gerek tekli apartman tarzı bloklarda, gerek karasu havuzlu sitelerde, mutfak ben banya malzemesi olarak ve iç dizayn edilen mekanların tümünde deniz korozyonuna dayanıklı ince işçilik ve malzemeyi görmek mümkün oluyor.

Yine inşalarda bildiğiniz plaza inşatlarında kullanılan beton tipi kullanılmaktadır.

Zaten bu dikkat çeken özelliklerin yanısıra şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki; zemin açısından sağlamlık olarak Karasu, Sakarya genelinde daha farklı ve sağlam bir yapıya sahip iken, bunu 17 ağustos 1999 depreminde kanıtlamış olması ayrı bir ayrıcalıktır.

Karasu Limanın o kadar kıyı şeridi içinde buraya yaplması da yine zeminin sağlamlığı ile müsemma oluşunda kaynaklanmış olup, bu gerçeklik pek çok fizibilite çalışmalarına ve sonuç kısmındaki raporlara yansımıştır.

Bölgede turizme daha farklı yaklaşımlar ile çevre düzenlemesi gerçekleştirilerek doğallığın bozulmaması kaydı ile, yerli yabancı turistlere daha neşeli, daha kaliteli bir tatil amaçlanıyor.



Karasu Lunapark mevki oldukça bilinen bir lokasyon olmak ile birlikte bu noktanın deniz kısmından başlayan Karasu Sahil Park düzenlemesi, 28 km boyunca yapımı amaçlanan bir başka dinlence alanı ve buluşma noktası.

Burada ağaçlık alanlar, anfi tiyatrolar, beach wolley etkinlik sahası, çok çeşitli tematik kafeler ve restaurantlar mevcut.

Yeşil ile mavinin buluşutuğu, Sakarya Nehrinin etrafında şekillenen Karasu’nun doğasını, denizini, yemeklerini, eğlencelerini, yaz partilerini, yaşamak bu yaz neden tek seçeneğiniz olmasın.

Ki bu seçenek şimdilerde artık daha kolay, daha ulaşılabilir.

Genel itibari ile yaz aylarının en hızlı tatil adresi olan bu lokasyonda keşfedilecek daha çok güzellik var.

Karadeniz'in incisi Sakarya - Karasu'da tatil de, yatırım da birbaşkadır...