Karasu Satılık Yazlık Evlere Yoğun İlgi

Sakarya – Karasu son dönemlerin en büyük tatil merkezlerinden biri haline geldi.

Gün geçtikçe gelişen ve aynı zamanda daha yaşanabilir bir şekilde gelişen bölge pek çok açıdan tercih sebebi.

Burada özellikle yatırımcıların gerek bireysel olsun gerek şirket bazında olsun, karar verdikleri andan itibaren önünde sınırsız seçenek şekilleniyor.

Tabi bu seçenekler pek çok ödeme şekli ile de sınırsız seçimi alıcıya beraberinde getiriyor.

Bölgeye dair en çok farkındalık içinde olan genel itibari ile bireysel yatırımcı.

Hane sahipleri 2. bir ev imkanını ya tatil ya da yatırım amaçlı düşünüyor.

Bu iki unsurda Karasu satılık yazlık markası ile karşılarına çıkıyor ve bunu bir fırsat olarak görüyorlar.





Bu güzide kıyı şeridinde bir bir gerçekleşen pek çok hadise, bu öngörüyü haklı çıkarıyor.

Birbirinden harika doğal güzellikleri ile insanı büyüleyen Karasu'da tatil sezonu açıldı ve insanlar şimdilerde o eşsiz 28 kmlik plaja akın ediyorlar.

Eşsiz doğal güzelliklere ev sahipliği yapan ülkemizde bu tür plajlar oldukça nadir.

Çünkü burada yer alan ve enlem ve boylamıyla oldukça geniş bir alana yayılan plaj, doğal termal kumdan meydana gelmiştir.

Güneş ile teması sonucu ısındığüında pek çok husuta insana iyi gelen özellikler barındırır.

Aynı zamanda plaj her sene mavi bayrak alır.

Doğallığı temizliği ve duruluğu ile adından sıkça söz ettiren bu bölgede aynı zamanda dalış turizmi ve balık tutma etkinlikleri gerçekleştirilir.

Dalış açısından zengi olan Karasu açıklarında 2. dünya savaşından kalma almanların deniz araçları sulara gömülmüştür.

Şimdilerde teker teker dalış noktaları ve keşifler ile ön plana çıkan bu buluntular tarihe de ışık tutuyor.

En son olarak Hitler döneminden kalma bir nazi denizaltısı dalış noktası anlamında

turizme kazandırılmıştır.

Karasu evleri her yaştan her kesimde insanı ağırlamaya devam ediyor.





Burada doğal güzellik derken sadece denizden bahis açmak oldukça dar bir yaklaşım olur.

Mesela burada Sakarya Nehri'nin en güzide nokrtalarından biri mevcuttur.

O koca nehrin Karadeniz'e döküldüğü nokta Yenimahalle olarak anılıyor.

Sakarya'nın en güzide mekanlarından biri sayılan bu mevki iki yönlü olarak pek çok kafe ve restauranta ev sahipliği yapmaktadır.

Yeşil ile mavinin buşultuğu bu lokasyon'da daire seçenekleri çok çeşitli ve önceden de ifade ettiğimiz gibi havuzlu – havuzsuz diye ikiye ayrılıyor.

Burada 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri dahil daha pek çok çeşite ulaşmak mümkün.

Yapı itibari ile her ne kadar yazlık olarak anılsa da, dizayn edilen yapılar kışlık koşulları kaldırabilecek özelliklere sahip.





Çünkü bölgede yükselen kış yaşamına dair kayıtsız kalmak imkansız hale gelmiş.

Her bölgede doğalgaz döşelidir ve evlere kadar ulaştırılmıştır.

Karasu satılık daire diye anılan ve gerek site içinde gerek ise tek bloklu apartman tarzında inşa edilen evlerin hepsinde doğalgaz mevcuttur ve köşeli köşesiz pek çok şekilde yaşam tarzına göre döşelidir.

Bölge için daha önceleri 10 bin ila 30 bin arasında ölçülen nüfus şimdilerde 70 bin ila 80 bin arasında ölçülmektedir.

Karasu Limanı bu civara çok büyük değer kattı ve yerli yabancı birçok firmayı buraya çekmeyi başardı.

Genel itibari ile doğu blokuna ticareti öngören liman aynı zamanda uluslararası statüye sahip bir gümrük kapısı olma özelliğini de barındırıyor.

Niteliklere uygun ve üzerine çok yönlü projeler geliştirilen limanın buraya yapılamasındaki en büyük sebep Sakarya – Karasu'nun depremsellik açısından en uygun nokta oluşu.

1999 depremini de nerede ise hasarsız atlatan mevki zemin sağlamlığı açısından da dikkat çekiyor.

Bu duruma ek olarak yükseltilen yaşam alanı projelerinde kullanılan kendinden temel oluşturma sistemi de, son teknoloji mimarinin bir hediyesi olarak günümüze ulaşmış ve hayata geçmiş bir yenilik.

Karasu yazlık diye adlandırılan ve kış koşullarınada uygun olarak yapılan binaların ve de blokların hepsin de plazalara kullanılan beton tipi kullanılmaktadır.

Bu da bir binada sağlamlığı ve esnekliği birleştirmiş olup yapıya daha hafif yükün binmesini sağlamıştır.

Yatırım yapılacak mevkiler bölgede oldukça kapsamlı olup, büyük şirketlerce de araştırılıp her yönden değerlendiriliyor.





Güzergah bakımından da Karasu hem tatil hem de ticari ve ya şahsi bir yatırım için en sıcak nokta Karadeniz'de.



Pek çok firmanın ticari açıdan öne çıkan bir merkez olarak değerlendirdiği yer olan Sakarya Karasu'da şimdilerde yeni bir yaşam yükseliyor.

www.karasusatilikyazlik.gen.tr