Karasu Satılık Yazlık Projelere Yoğun İlgi

Sakarya - Karasu'da fiyatlar artık yaza merhaba demeye hazırlanırken kışdan kalan kampanyaların sürmesi bazı müşterileri tetiklemekte ve birçok insanın bölgeye akın etmesini sağlıyor.

Yatırımcılar özellikle bazı projelerde yüksek fiyatlardan ötürü yavaş yavaş fırsatı kaçırma psikolojisi ile terkederken onların yerlerini artık bu uzun ve bir o kadarda muhteşem sahil şeridini turizim tatil odaklı amaçlayan kişler tercih ediyor.

Tabi burada öne çıkan marka karasu satılık yazlık oluyor.





Bahsi geçen Karasu'nun yurt içindeki tercih edilme sebebi en yoğun olarak tatilci kesimini cezbetmektedir.

Genel itibari ile yatırım yapmak isteyenler, yine konum ve lokasyona planına bakmakta ve buna göre parasını o taşınmaza yatırım olarak harcamaya değer bulmaktadır.

"Buradan şu mevkiden aldığım bana ne geitirir, ne götürür ?" sorusu yatırımcıların tek gerçeği olduğu için bundan dolayı genel hatları ile Karasu Limanı çevresi daha çok tercih ediliyor.

Bunun haricinde sahil kentleri sadece yazlık bakacaklar için kolay kolay tercihde bulunmuyorlar.

Ancak konu Sakarya Karasu, biraz daha geri kısımda kalan Denizköy veya daha ilerisi Kocaali olduğu zaman durum biraz daha farklı oluyor.

Burada yatırımda seyir hareketleri genel itibari denize yakın mevkilerdeki alanlarda yer buluyor.

Gerek yatırımcı gerek tatilci karar anında ulaşıma da oldukça önem veriyor.

Bölge dahlindeki bütün seçenekler ulaşım yönünden dikkate alınmıyor ise orada daha sonra pişman olunan sonuçlar ardı ardına gelebiliyor.

Ancak bu konudada Karasu bir adım önde.

Çünkü bu mevkiye 3. köprü piyangosu vurdu.

Karasu'ya 3. Köprü Piyangosu Vurdu, Yatırımcılar Akın Ediyor





Dev metropol İstanbul'a en yakın uzaklık olarak anılan bölgeye 3. Köprünün bağlantı yolu olan Kuzey Marmara otobanı aracılığı ile 1 saat gibi bir zaman diliminde ulaşmak mümkün oluyor.

Tabi bu herkesi ve herkesimi cezbeden bir durum.

Son dönemlerde yazlık yaşamın yanı sıra kışlık yaşamında yükseklerden seyrettiği ve kalıcı nüfusu olumlu yönden etkileyen bir gelişim olarak adlandırılıyor 3. köprü yolunun bu mevkiye bağlanması ve Kuzey Marmara Otoyolu ile birleştirilmesi.

Bu unsur aynı zamanda bölgenin isminin yatırım başkenti olarak anılmasının da bir diğer sebebi.

Böyle olunca insan yoğunluğu ve nüfus hareketliliği daha da artıyor ve yatırımlar ardı ardına geliyor.

Bu faktörde en çok bölge ekonomisini olumlu yönde etkiliyor, her anlamda bir sirkü oluşturarak bölge dinamiklerine ivme kazandırıyor.

Bugüne bugün Karasu hızlı tatilin adresi oldu.

Ve Karasu Evleri en yoğun tercih dönemlerinden birini geçiriyor.





Yaz sezonuna girilmesi ile tatil rezervasyonları daha da arttı, hem yazlık tatili, hem de yatırım amaçlı düşünenler bölgeye yoğun olarak gerek günü birlik, gerek ise bir kaç günlüğüne kalıcı olarak yerlerini araştırıyorlar ve bölgeyi geziyorlar.

Her gelen misafirin veya da Karasulu adayının dikkat çektiği en önemli nokta

Ancak Son yıllarda dikkatleri üzerine çeken ve tatile giderken yolda zaman tatilde vakit kaybetmemek, hatta aldığı taşınmaza rahatca ve hızlıca ulaşabilmek.

İşte tam da bu noktada mevkinin kıymeti bir kez daha ön plana çıkıyor.

Karasu yazlık evlerine ulaşım 3. köprü yolu ile daha farklı bir boyut kazandı.

Önceleri İstanbul ile mesafe 2 saat iken şimdilerde ise bu mesafe 1 saat ile ölçülüyor.

Karasu'da satılık daire arayanların tercih sebeblerine bir yenisini daha ekleyen mesafenin kısalma faktörü aynı zamanda ticari bir güzergah olan bölge içinde firmaları buraya yönlendiriyor.

Bu durum İnşaat firmalarının rekabetini de beraberinde doğurdu.

Firmalar yaptıkları projelerin kampanyalarını her ne kadar da Karasuda satılık yazlık diye ifade etselerde, kış yaşamınada uygun olarak dizayn ediliyor siteler veya tekli bloklar.

Çünkü Karasu'da doğalgaz her yerde her metrekarede mevcut.

Genelde taşınmaz alımlarında peşinatlar 10 bin ila 40 bin TL arasında oluyor.

Yeri geldiğinde masada konuşulan seçenekler taksit ve ara ödemeli oluyor.

Bölgede evler yaz kış kiraya verilebiliniyor.





Sakarya'nın en doğal güzelliklerini barındıran Karasu sadece Sakarya Nehri veya Maden Deresi ile değil, aynı zamanda 28 kilometrelik sahili ile de her sene mavi bayrak kazanması ile gündeme geliyor.

Firmalar isteyenleri İstanbul'dan ücretsiz servisler ile getiriyor ve götürüyor.

Termal otel daire satışının haricinde bir anlayış ile hareket edilen yaşam alanı proje tanıtımlarında, her türlü sorunuza cevap bulabiliyorsunuz.

Acarlar Longozu, Sakarya Nehri, Maden Deresi, Maden Şelalesi, Göl Mesire Alanı, Küçükboğaz Gölü, Melen Çayı ve uzun yeşil ovaları ile doğal güzellikler Karasu'da birçok fotoğrafçının en gözde mekanları.

Şu faktörde ayrı bir etken; Karasu yazlık ev piyasasının, Karasu Limanı'nın tamamlanmasının ardından daha da büyük bir ilgi akınına uğradığı, bölgeye dair gözlenen bir başka hareketlilik.

www.karasusatilikyazlik.gen.tr