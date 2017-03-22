Karasu Satılık Yazlık Projeleri ile Tatil Fırsatı

Sakarya – Karasu tatil anlamında oldukça meşhur bir ilçe.

Aynı zamanda bölge bir batı Karadeniz ilçesi.

Yeşil ile mavinin bütün renk tonlarının buluştuğu bu mekanda tatilcilerin ve yatırımcıların arayışları hep karasu satılık yazlık piyasasına yönelik.

Gerek bireysel yatırım amaçlı, gerek tatil amaçlı…

Mesela Türkiye’den olduğu gibi diğer ülkelerden de bir çok ziyaretcinin akınına uğrayan ünlü Acarlar Longozunda gezinti herkesn tatil amaçlı tercihlerindendir.

Ve burada diler tekne turuna çıkarsınız diler göl bisikleti ile durgun sularda su basar ormanlarını gezerek burada fotoğraf çekimi yaparak kartpostallık görüntüler elde edersiniz.

Karasu evleri sakinlerinin sıkça ziyaret etiiği bu alan yeşilin pekl çok tonunu barındırıyor ve her sene yaz kış ve özelliklede her 2 bahar sezonunda da tatilcilerin akınına uğruyor.

Karasuda yazlık sahibi olan herkes zaten Acarlar Longozunu bilirler.

Aynı zamanda karasu evleri sakinleri bu alan üzerinde kurulu olan ve kilometrelerce uzayan tahta yürüyüş yolundan geçerek, saatlerce bu yeşil cennetini gezerler.

Acarlar Longozu Karasu içinde gerçek bir tabiat harikası.

Bölgede aynı zamanda gezi rotalarının başında olan bir başka doğa harikası var.

Şimdi bahsedeceğimiz mekanın ismi Küçükboğaz Gölü’dür.

Sakarya – Karasu’nun 5 km kadar ilerisinde olan bu güzide mekan endemik bir yapıya sahiptir ve tatilcilerin bir diğer uğrak alanıdır.

Küçükboğaz gölü endemik yapısı itibari ile lagün gölü statüsündedir.

Özellikle hafta sonları günü birlik ziyaretçi akınlarına sahne olmasının bir diğer nedenide denize çok yakın oluşudur ve koruma altındadır.

Bir çok yerli ve yabancı turistlerin gezip görmek istedikleri mekanların başında gelen Karasu Küçükboğaz Gölü’nde aynı zamanda küçük bir Kastro havası vardır.

Burada olta balıkçılığı meşhurdur.

Küçükboğaz Gölü’nün altı sularla kaplı derin bir vadiyi barındırır.

Araştırmacılar ekipler halinde yaptıkları dalışlarda burada dev bir kanyonun varolduğuna işaret etmişlerdir.

Karasu’ya hizmet veren yetkililer göl etrafında bir çevre düzenlemesine giderek, burada karasu evleri sakinlerininde faydalanabileceği mesire alanlarını yer yer inşa etmişlerdir.

Tatilciler genelde burada piknik sepetlerini serer ve uzun yürüyüşler yapmalarının ardından günbatımını ve pek çok türküde yer alan şavkını yani yansımasını izlerler.

Ziyaretçiler için bu mevkide konaklama ve dinlenme tesisleride mevcuttur.

Bir kaç günlük kaçamak için ve büyükşehirlerin betonarme stresinden uzaklaşmak için, doğal güzellikleriyle sizleri büyüleyecek özelliklere sahip olan Sakarya Karasu, kış mevsiminin de en kolay ve en hızlı tatil seçeneklerinden biri.

Gerek hafta sonu gerek ise günübirlik gezileriniz İçin en uygun tatil rotası olarak ön plana çıkan bu güzide memleket, aynı zamanda şirin bir batı Karadeniz ilçesi.

Mesela bir diğert mekanda gezi rotalarında ve seyahat dergilerinde sıkça rastladığımız ismi ile müsemma Maden Deresi.

Bu noktada bölge içinde karasu yazlık sahiplerinin aklına gelen İlk durak Maden Deresi ve şelalesi olabiliyor.

Çünkü çok büyük bir alana yayılan bu mevkinin ismi ile müsemma olmasının bir diğer nedeni geçmişinden kaynaklanıyor.

Ziynet çerçevesinde taaa bizans döneminden bu zamana kadar gelen ve hatta miras kalan bu güzide tabiat harikası şimdilerde sadece bir mesire alanı çerçevesinde doğal sit alanı olarak geçiyor.

Kaynağı Çam dağlarından gelen Maden Deresi tam 30 km uzunluğa sahiptir.

Islak ve nemli bir havaya sahip olmakla beraber yaz döneminde karasu evleri sakinlerinin serinlemek ve mangal yapmak için uğradıkları mekanlardandır.

Mesela Karasu Göl Evleri sakinlerinin hemen yanı başında olan Göl mesire alanı, yine pikniklerin yapıldığı ve semaverle çayların demlendiği mekanlardandır.

Burası Sakarya Karasu.

Bu güzide memlekette Yeşil ile Mavi tonlar adeta dans eder.

Burada bir gün denize girersiniz, bir diğer gün ormana gidersiniz, bir diğer gün şelalerin altında bulursunuz kendinizi, bir başka gün Acarlar Longozunda yürüyüş yaparken bulursunuz kendinizi.

Tabi daha sizlere Poyrazlar ve Sülüklü Gölü daha saymadık bile.

Buralar Abant Yedi Göller mesabesinde mekanlardır.

Düşünün ki buraya en yakın noktalarda birinde, İstanbul’da ikamet etmektesiniz ve hafta sonu için güzide bir doğal tabiat harikasında vakit geçirmek istiyorsunuz.

Ya ormana gidip piknik yapıp güzel bir oksijeni ciğerlerinizin en derinine çekeceksiniz, ya da girilebilinecek bir sahil bulup denize gireceksiniz.

Kastettiğimiz şu ki ikisini aynı anda yapamazsınz.

Ama Sakarya Karasu’da bu mümkün.

Hem de aynı gün içinde.

Bundan dolayı insanlar karasu satılık daire arayışlarına giriyorlar ve sürekli bölgede yükselen lüx konut projelerini soruyorlar.

Bu mevki İstabul’a en yakın uzaklık olarak da biliniyor.

Gerek tatil, gerek yatırım!

Hangi amaçla düşünürseniz düşünün Karasu, milletimizin önüne en cazip seçenek olarak çıkıyor.



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