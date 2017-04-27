Karasu Satılık Yazlıklar İle Daha da Değerleniyor…

Önümüzdeki günlerde faaliyet gösterdiğimiz ve dört bir tarafını 50’den fazla proje ile taçlandırdığımız güzide ilçe Karasu hakkında pek çok gelişmenin ayak seslerini duyacaksınız.

Elbette kendi kendinize şunu demeniz mümkün; “Yine mi yeni bir atılım ?”

Burası Karadeniz’in incisi, sıcak ve manüpülesi imkansız noktası.

Buralar sonradan da olsa keşfedilmiş nadide yerler.

Ve bahsi geçen bu memlekette bahsedilen hiçbir proje havada kalmıyor.

Ekşioğlu inşaat karasu evleri zaten yükselen değerlere sahip olan bu bölgede, sürekli değer kazanan ender mekanlardan.

Ancak bölgede vücud bulan unsurları sıralamakta fayda var.

Burada yükselen Karasu Limanı yapımı biten ve eşine az rastlanan ender değerler arasındadır.

Liman uluslararası bir gümrük kapımızdır.

Buradan sürekli olarak ithalat ihracat artış göstermektedir.

Özellikle karasu Denizköy satılık yazlık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Burada belirtmek istediğimiz yeni yükselen değer denizköy mevkidir.

Çünkü liman bölgesi Denizköy civarına da hakim olmak ile birlikte aynı zamanda buraya pek çok noktadan çıkan yollar ile ticari ulaşımın hafifletilmesi aaçlanmıştır.

Özellikle liman civarı olarak bilinen Denizköy mevkinde BMC ve ASELSAN gibi firmaların dönüm olarak geniş sahalar edindiği bilinmektedir.

Karasu Limanı’na yakın olmak ilerleyen günlerde bireysel yatırımcı ve pek çok şirkete büyük artılar kazandıracaktır.

Liman faaliyet açısından çok geniş bir yelpazeye sahip olmak ile birlikte aynı zamanda Marmara bölgesinin Doğu blokuna daha hızlı ulaşmasını ve ticari mesafe açısından büyük bir lojistik yükü kaldırması amacı ile burada hayat buldu.

Hatta Bartın’dan İstanbul’a kadar uzanan demiryolu da yine Karasu Limanı için bu bölgeden geçiyor ve faaliyet alanına eş olarak ulaşım daha da bölgesel ve daha da genişlemiş bir hal alıyor.

Hatta limanın viking yolu olarak bilinen Litvanya hattına uzanması dikkat çeken bir başka nokta.

Çünkü bölgede yaşanan yükselişe bütün firmalar şahit ve herkes bu noktada bir yakın mevki arsa arayışı içerisinde.

Geçtiğimiz aylarda Toyota Türkiye Ceo’su Hiroshi Kato’da bu bölgede vücud bulan Karasu Liman’ın kendileri için çok büyük önem arz ettiğini ve doğu blokuna bu liman ile Sakarya’dan açılabileceklerini ifade etti.

Bu gibi daha pek çok sebep ile Karasu satılık yazlık projeleri bir marka mesabesinde, sunuma veya herhangi bir lansmana dahi gerek duyulmadan Türkiye’nin her köşesinde tanınmıştır.

Bir diğer proje limanın diğer tarafına gelecek olan marina.

Daha önceleri lüx tekne ve yat sahipleri, Sakarya Nehrinin denize döküldüğü mevkinin geri kısmında demirliyorlardı.

Ancak şimdi bu tamami ile değişecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde bölgeye gelen dünyaca ünlü ALRAWI firmasıda yine burada incelemelerde bulunmuş ve marina projesine ilişkin fizibilite çalışmalarını sürdürmüştü.

Şimdilerde bölgeye en çok yakışacak projelerden biri olan Karasu Marina’da artık hayata geçecek.





Bölgenin en ihtiyaç duyduğu ulaşım ise deniz otobüsü seferleri.

Ve bu noktada İstanbul’da oturanlarda kısa bir deniz yolculuğu ile burada olmak istiyorlar.

Eğer böylesine bir ulaşım unsuruda eklenirse, sadece 55 dakikada İstanbul’dan Karasuya ulaşabileceksiniz.

Bu konuya dair haberler takip edildiğinde bölgesel söylentiler olduğu gibi, bölge vekillerininde kulisleri canlandırdığı ve bu konuda sıcak tuttuğu muhakkak kati bir gerçek.

Yatırımcı firmalar istihdam anlamında Sakarya’nın bu harika sahil şeridinde önemseyen adımlarına ve atılımlarına devam ederken elbette karasu satılık daire projelerinde büyük oranda değer artışı yaşanıyor.

Şirket bazında yapılan onca ciddi yatırım cevap bulmuş, bölgesel faaliyetler daha da hızlanmış ve inşaat bazında karasu havuzlu siteler en modern mimari ile ardı ardına hayata geçmiştir.

Bu elbette Karasu’nun çok tercih edilebilirliğini ve kalitesini daha da perçinlemiş olabilir ancak bireysel yatırımcıyıda buraya yönlendirdi.

İstanbul’da yeni açılan 3. köprü ile beraber direkt Karasu Yenimahalle mevkine gelen şehirlerarası yol Orta Karadeniz’e kadar uzayıp gidiyor.

Ancak dikkat çeken nokta şu ki; Dev metropol İstanbul ile Karasu arası 1 saate düşüyor.

Bu da bölgenin kalkınmasına büyük bir etki olacaktır.

Bireysel bazda vatandaşlarımızda hem bir yatırım aracı hem de tatil amacı olarak gördükleri Karasuda satılık yazlık projelerine yoğun rağbet göstererek fırsat niteliğindeki kampanyalardan sıkça faydalanıyor.



http://www.karasusatilikyazlik.gen.tr