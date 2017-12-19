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Kas sıkıntılarına davetiye çıkarıyor

Uzmanlar, telefonların her an elimizde olmasının ellerin kullanım kapasiteni zorladığını söyledi

19 Aralık 2017 Salı 16:30
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Kas sıkıntılarına davetiye çıkarıyor

Genç yaşta birçok el hastalığının arttığına dikkat çeken uzmanlar, hayatımızı kolaylaştıran dijital teknolojilerin aslında aşırı ve bilinçsiz kullanımının ellerde sinir sıkışmaları ve takılmalara sebebiyet verebildiğine dikkat çekti.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, parmaklarda uyuşma ve bazen ani kilitlenmeler ile kendini gösteren belirtilerle son dönemde sıklıkla karşılaştıklarına dikkat çekti.

Şikayet konusu belirtiler ile yapılan muayene sonuçlarında tetik parmak ve karpal tünel sendromunun başı çektiğini söyleyen Prof. Dr. Özcan, "Aşırı telefon bağımlılığı ile farkına varmadan el, parmaklar ve ön kol bölgesindeki sinirleri ve tendonları yoruyor ve zaman içerisinde yıpranmasına sebebiyet verebiliyor.

Tetik parmak, parmağın ve parmağa bağlı tendonun aşırı kullanılmasına bağlı yıpranmada gün yüzüne çıkar. Karpal tünel sendromu ise, el bileğinin ortasında bulunan ve ilk üç parmağa dağılan median sinirin bası altında kalması sonucu gelişir” dedi.

Gün içerisinde parmaklarda açma-kapama zorluğu yaşanması, takılma şeklinde tutukluk, uyuşukluk ve karıncalanma, hatta uykudan uyandıracak şekilde ağrılarla hastaların başvurduğunu belirten Prof. Dr. Özcan, "Bu rahatsızlıklar için erken tanıya bağlı uygun fizik tedavi ile bazen herhangi bir cerrahi operasyona gerek kalmadan gerekli tedavi planı düzenlenebilir.

 Ancak kişinin yaşam kalitesini bozan şiddetli ağrılar ile ellerin kullanımının güçleşmiş durumda olması cerrahi tedavi alternatifini gerektirir. El ve mikro cerrahinin incelikleri ile gerçekleşecek bir operasyon ile elde edilecek sonuçlar çoğunlukla iyidir” diye konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
UzmanlarTelefonKapasite
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