Katarlı turiste özel karşılama

Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan 111 yolcusuyla havalanan uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na inişinde, itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti. Uçaktan iner inmez karanfillerle karşılanan Türk, Asyalı ve Katarlı yolcuların sevinçleri dikkati çekti. Katar Airways Grup İcra Kurulu Başkanı Akbar Al Baker, Bodrum'a ilk uçuşu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'ye gerçekleştirdikleri hizmetler için çok fazla talep aldıklarını ifade eden Baker, yolculara, tatil sezonu başlarken Bodrum'u ziyaret etme fırsatı sunacakları için heyecanlı olduklarını belirtti. TAV Holding İşletmeler Direktörü Can Karamustafaoğlu da Bodrum'da özellikle yurt dışı direkt uçuşların artırılması için yerel yönetim ve STK'lerle işbirliği içinde tanıtım çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Uçuş seferlerinin 28 Eylül'e kadar karşılıklı devam edeceği öğrenildi.

HABER MERKEZİ