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Katliam gibi kaza 5 ÖLÜ

Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda bir otomobil, karşı yönden gelen bir araca çarptı. Feci kazada aynı aileden 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

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Katliam gibi kaza 5 ÖLÜ
Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 50. kilometresinde Gaziantep'ten Birecik istikametine seyir halinde bulunan Mehmet Çelik yönetimindeki 04 AT 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen ve Musa Kelek idaresindeki 27 NM 011 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirirken, otomobildeki 2 kişi ve diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nizip Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı  
Kazada Aysel Çelik (19), Fatma Çelik (38), Tuncay Çelik (22), Mehmet Çelik (43), Kenan Çelik (14) hayatını kaybederken, Muhittin Çelik (17), Doğan Çelik ve Musa Kelek yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. HABER MERKEZİ
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu
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