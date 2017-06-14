Kato Dağı'nda mağara sayısı 112'ye ulaştı

Genelkurmay Başkanlığı ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Komutanlığı tarafından İncebel Dağları Kato bölgesinde yürütülen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu devam ediyor. Operasyon bölgesinde 10-13 Haziran'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 5 yeni mağara tespit edildi. Bölgede operasyonun başından bu yana belirlenen mağara sayısı 112'ye ulaştı.

Yeni tespit edilen 5 mağara içinde 2 havan, bir geri tepmesiz top, 2 bixi makineli tüfek, 6 G-3 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 60 bomba atar mühimmatı, bir gündüz görüş dürbünü, bir ağır silah gece görüş dürbünü, 4 bin 580 bixi mühimmatı, 3 elektrikli fünye, 21 havan mühimmatı, 15 el bombası, 5 el yapımı patlayıcı, bir geri tepmesiz top mühimmatı, muhtelif tipte silah parçaları, şarjörleri, mazot, tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. Bölgede 56 gündür devam eden operasyonda, 797 muhtelif tipte silah, 427 bin 162 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

3 ilde 6 terörist etkisiz hale getirildi