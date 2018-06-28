Kavurucu sıcaklar bunalttı

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji kentte sıcaklığı 42 derece olarak ölçerken, caddelerdeki termometreler 52 dereceyi gösterdi. Kentteki bunaltıcı sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar neredeyse boşaldı.

Dışarı çıkmayı tercih edenler ise başta Balıklıgöl Yerleşkesi ile bahçe ve gölge yerlerde sıcaktan korunmaya çalıştı. Boşalan caddelerdeki tek hareketlilik, serinlemek için süs havuzlarına girerek eğlenen çocuklar oldu. Kırsal mahallelerde ise çocuklar yasak olmasına rağmen tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.

Bursa'dan eşiyle gelen Hüseyin Gözütok, yaptığı açılamada, Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarını gezmeyi istediklerini ancak yüksek hava sıcaklığından etkilendiklerini söyledi. Bunaltıcı sıcaklardan korunmak için Balıklıgöl Yerleşkesi'ni tercih ettiklerini anlatan Gözütok, buna rağmen ilk defa geldikleri kenti görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çocuklardan Halil Demir ise sıcaklardan bunaldıkları için tehlikeli olmasına rağmen kanalda serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Malatya da sıcaklardan nasibini aldı

Öte yandan Malatya'da da Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava sıcaklığı 35 derece ölçüldü. Kent merkezinde özellikle yaşlı, kadın ve çocuklar ağaç gölgelerinde, süs havuzlarının etrafında vakit geçirirken, çoğu vatandaş da sokaklardaki çeşmelerin önünde sıra oluşturdu. Ellerindeki kağıt ve broşürleri yelpaze yaparak serinlemeye çalışan Malatyalılar, güneşli alanlardan uzak durdu. Bazı vatandaşlar caddelerde satılan meyan şerbeti içerek serinlemeye çalıştı.

AA