Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92723
ALTIN
254.968
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.5481
EURO
7.6511

Kaybolan dağcının cesedi 4 yıl sonra bulundu  

Rusya'nın Altay Dağları'nda 4 yıl önce kaybolan 49 yaşındaki dağcının cesedi buzulların içinde bulundu

02 Eylül 2018 Pazar 17:01
Kaybolan dağcının cesedi 4 yıl sonra bulundu  

Kaybolan dağcının eşyalarının Altay Dağları'nın zirvesinde bulunan buzulların çevresinde görülmesi üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler tarafından buzullar kırılarak ceset arandı. Bir süre sonra buzulların arasından kaybolan ceset çıktı. Soğuk ve buzullar nedeniyle cesette kısmen bozukluklar meydana geldiği, vücudun sadece birkaç parçasına ulaşılamadığı öğrenildi.

Talihsiz dağcının cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edilecek. Orta Asya’nın kuzeyinde bulunan Rusya’nın dağlık ve soğuk bölgelerinden olan Altay Dağları'nda yürüyüş yapan bir dağcı 4 yıl önce kaybolmuştu. 49 yaşındaki dağcının kaybolduğu ihbarının üzerine çalışma başlatılmış, büyük uğraşlara rağmen dağcının cesedi bulunamamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limon hasadında yük kadınlarda
Limon hasadında yük kadınlarda
Sağlıklı ayak için günlük bakım şart
Sağlıklı ayak için günlük bakım şart
Gecelerin kâbusu, uyku apnesi
Gecelerin kâbusu, uyku apnesi
Çocukların üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor
Çocukların üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor
Ham petrol sızıntısı Foça'ya yayıldı
Ham petrol sızıntısı Foça'ya yayıldı
8.6 milyon hayvan aşılandı
8.6 milyon hayvan aşılandı
Sosyal medya estetiğe yönlendiriyor
Sosyal medya estetiğe yönlendiriyor
Yeni bir tehlike keşfedildi
Yeni bir tehlike keşfedildi
İstanbul için ciddi uyarı
İstanbul için ciddi uyarı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim