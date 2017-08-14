Kayıp Hollandalı ölü bulundu Gezmek için geldiği Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 22 yaşındaki Hollandalı Joey Hoffman, Narlıkuyu'da bir dere içinde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre cinayet izlerine rastlanmazken, kesin ölüm sebebi adli tıptan sonra tespit edilecek

Joey Hoffman, Temmuz ayı başında arkadaşları Hollandalı 34 yaşındaki Björn Breukers ve eşi ile birlikte gezmek için Türkiye’ye geldi. Kiraladıkları araçla Mersin’i gezen Joey Hoffman, 8 Temmuz’da arsa satın almak için geldiği Narlıkuyu’da kayboldu. Beraber geldiği arkadaşları, tüm aramalara rağmen Hoffman'a ulaşamayınca durumu Hollanda’daki ailesine haber verdi. Polis de kayıp turisti bulmak için harekete geçti. Hoffman’ın bulunması için çalışmasını sürdüren Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hollandalı Björn Breukers ve eşi ile ev ve arsa için aracılık eden emlakçıların olayla ilgili ifadesi alındı. Björn Breukers ve eşi Silifke Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Serbest kalan çiftin ifadesi üzerine en son kamp kurup arsa satın almak istedikleri Narlukuyu’da Başbakanlık Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden gelen 20 ekip, Silifke İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Silifke Jandarma Komutanı Serdar Ağbaş’tan oluşan 80 kişilik ekip, iki arama kurtarma köpeği ve iki drone ile Joey Hoffman’ı arama çalışmaları başlatmıştı. AFAD, polis ve jandarma özel ekipleri Narlıkuyu bölgesinde arama kurtarma çalışmasına devam ederken, dün kayıp Hollandalı turistin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, 8 Temmuz'dan beri haber alınmayan Joey Hoffman'ı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Kuruçay Deresi içinde ölü olarak buldu. İlk belirlemelere göre cinayet izlerine rastlanmazken, kesin ölüm sebebi adli tıptan sonra belirlenecek. İHA