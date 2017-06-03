Kayseri'nin yer altı envanterini çıkaran araştırmacılar, bir ihbar sayesinde başlattıkları çalışma sonucu 52 odalı, 80 metre uzunluğundaki Belağası Yeraltı Şehri'ni keşfetti. Kayseri'nin Gesi bölgesindeki mahalle sakinlerinin ve çobanların bölgede mağara olduğu ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu 52 odalı bir yer altı şehri bulundu. Obruk Mağara Araştırma Grubu ve ÇEKÜL Vakfı, 2014'te kentin yer altı envanterini çıkarmak amacıyla çeşitli bölgelerde çalışma başlattı. Gesi bölgesinde yürütülen çalışmalarda buradaki mahalle sakinleri ve çobanların bölgede mağara olduğu ihbarı üzerine incelemeleri bu yönde genişleten araştırmacılar, bunun sonucunda 52 odaya sahip ve 80 metre uzunluğundaki Belağası Yeraltı Şehri'ne ulaştı. ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy yaptığı açıklamada yaklaşık 3 yıl önce kentin yer altı envanterini çıkarmak amacıyla proje başlattıklarını hatırlattı. Kayseri'nin yer altı envanteri bakımından oldukça zengin bir kent olduğunu vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti: "Melikgazi sınırları içinde 2 yıla yakın çalıştık. Bu süreçte Belağası bölgesinde oturan mahalle sakinlerinden ve çobanlardan burada mağara, yer altı şehri olduğu yönünde ihbar aldık. Böylece biz de bu enteresan yere geldik. Çalışmalar sonucu daha sonra burada birkaç farklı yer altı şehri olduğunu keşfettik. Yer altı şehirlerinin çizimini, haritalanmasını yaparken ilginç bir şekilde bölgedeki en çok odaya ve katmana sahip bir yer altı şehri olduğunu fark ettik. Hatta belki de Türkiye'de ilk defa 50'den fazla odaya sahip bir yer altı şehri olduğunu gördük."
Kayseri'de 52 odalı yer altı şehri bulundu
Kayseri'nin yer altı envanterini çıkaran araştırmacılar, bir ihbar sayesinde başlattıkları çalışma sonucu 52 odalı, 80 metre uzunluğundaki Belağası Yeraltı Şehri'ni keşfetti. Kayseri'nin Gesi bölgesindeki mahalle sakinlerinin ve çobanların bölgede mağara olduğu ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu 52 odalı bir yer altı şehri bulundu.
03 Haziran 2017 Cumartesi 14:18
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