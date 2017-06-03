Kayseri'de 52 odalı yer altı şehri bulundu Kayseri'nin yer altı envanterini çıkaran araştırmacılar, bir ihbar sayesinde başlattıkları çalışma sonucu 52 odalı, 80 metre uzunluğundaki Belağası Yeraltı Şehri'ni keşfetti. Kayseri'nin Gesi bölgesindeki mahalle sakinlerinin ve çobanların bölgede mağara olduğu ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu 52 odalı bir yer altı şehri bulundu.

03 Haziran 2017 Cumartesi 14:18 Bu haber kez okundu.