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Kaza çok ucuz atlatıldı

Kırmızı ışıkta duran otomobilin arkasında ani fren yapan kamyonetin kasasında bulunan çinkolar, içinde beş kişilik ailenin bulunduğu otomobilin arka camından içeri girdi. Aile kazayı yaralanmadan atlattı

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Kaza çok ucuz atlatıldı
Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kırmızı ışıkta duran otomobilin arkasında ani fren yapan kamyonetin kasasında bulunan çinkolar, içinde üçü çocuk 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilin arka camından içeri girdi. Kaza anında otomobilde bulunan 5 kişi şans eseri burunları bile kanamadan kazayı atlattılar.
Kaza Irmak Caddesi Tarihi Roma Köprüsü yanı TEDAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Tuncay Işık’ın kullandığı ve içerisinde üçü çocuk biri kadın toplam 5 kişinin bulunduğu otomobil kırmızı ışıkta durdu. 
Öte yandan, bir demir doğrama işletmesine ait Osman E.’nin kullandığı kamyonet ise otomobilin arkasında ani fren yapınca kamyonetin arka kabininde bulunan çinkolar 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilin arka camından içeri girdi. Kazada şans eseri otomobilde bulunan aile bireylerine zarar gelmez iken trafik polisleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Otomobilin arka camından içeriye giren çinkolar da çıkarılarak kamyonete kondu. İHA
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