Kaza çok ucuz atlatıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kırmızı ışıkta duran otomobilin arkasında ani fren yapan kamyonetin kasasında bulunan çinkolar, içinde üçü çocuk 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilin arka camından içeri girdi. Kaza anında otomobilde bulunan 5 kişi şans eseri burunları bile kanamadan kazayı atlattılar.

Kaza Irmak Caddesi Tarihi Roma Köprüsü yanı TEDAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Tuncay Işık’ın kullandığı ve içerisinde üçü çocuk biri kadın toplam 5 kişinin bulunduğu otomobil kırmızı ışıkta durdu.