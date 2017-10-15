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Kazlar kışa hazırlanıyor

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta besiciler, kazlarını kış öncesi meralarda otlatıp derelerde yüzdürüyor

15 Ekim 2017 Pazar 17:07
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Kazlar kışa hazırlanıyor

Lezzetli kaz etiyle markalaşan Kars'ta besiciler, kış ayında kesilen kazları kesim öncesi besiye alarak daha sağlıklı olması için derede yüzdürüyor. Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta besiciler, kazlarını kış öncesi meralarda otlatıp derelerde yüzdürerek, kışa en iyi şekilde hazırlıyor. Nisan ayında yumurtadan çıkan kaz yavruları kasım ayına kadar meralarda besleniyor. Ardından yaklaşık bir ay süreyle arpayla beslenen kazlar, kar yağdıktan sonra kesilip kışın satışa sunuluyor. Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen kaz etinin kış turizminin bir ritüeli olduğunu belirterek, kış aylarında kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistlerin kaz etine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaz besiciliğinin ilçe ve köylerde yaygınlaştığını ifade eden Gök, "Şu an gündüzleri hava sıcak geçiyor. Kazları meralarda otlatan kadın ve çocuklar daha sonra kazları sağlıklı ve temiz olması için derelerde yüzdürüyor. Çünkü kaz suyu çok sever ve yüzdüğü zaman tüyleri de temizleniyor. Yaklaşık 15-20 gün sonra kazlar kış için özel besiye alınacak. Bu sürede kar yağışlarının da başlamasıyla arpayla kar yedikten sonra kazlarımız kesilmeye hazır olur." diye konuştu. Yaklaşık 300 bin kaz olduğu belirtilen Kars'ta kazlar, büyüklüğüne göre 100 ila 140 liradan satılıyor.
AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKazKarsKışOt
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