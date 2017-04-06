Kefalet duruşmasının ertelenmesi istendi

ABD 'de Rıza Sarraf soruşturması kapsamında tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları, kefalet duruşması için belirlenen tarihin iki hafta ertelenmesi talebiyle başvuruda bulundu. Talebin kabul edilmesi durumunda Atilla'nın duruşması, Sarraf'ın duruşması ile aynı gün gerçekleşecek.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı 'New York'taki süper avukatlar' listesinde yer alan Victor Rocco'nun temsil edeceği resmen mahkemeye bildirildi. Atilla adına mahkemeye başvuruda bulunan Rocco, Atilla'nın kefaletle tutuksuz yargılanıp yargılanmayacağına karar verilecek duruşma için mahkemeye 24 Nisan tarihini önerdi. Rocco, bu konuda savcılık ile de temasa geçtiklerini, savcılığın duruşmanın ertelenmesine itirazı olmadığını bildirdi. Mahkemenin kabul etmesi halinde, Atilla'nın duruşması da, Zarrab için koyulan 'avukatların çıkar çatışması' duruşmasıyla ile aynı gün, yani 24 Nisan'da yapılacak. Atilla adına savunma yapacağını mahkemeye bildiren Victor Rocco, özellikle aralarında devlet memurlarının da olduğu, 'beyaz yakalıların' davalarında yaptığı başarılı savunmalarla tanınıyor. Reuters Ricco'yu New York'taki beyaz yakalıların savunmasındaki 'süper avukat' tanımlaması içine dahil etmişti.