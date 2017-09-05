Patenti de alınan ve 17 parçadan oluşan protezin seri üretimine, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle başlandı. İmiroğlu, yaptığı açıklamada, protezin çene, el ve ayak kemiklerinin uzatılmasında kullanılacağını belirterek, protezi tasarlarken öncelikli hedeflerinin hasta konforu olduğunu ifade etti. Halil İbrahim İmiroğlu, "Dünyada bu tarz protez yapan iki büyük firma vardı. Biz bu konuda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Bu protezi benzerlerindeki eksik yanları dikkate alarak tasarladık. Benzerlerinde çene, el ve ayağın dış kısmında protezi tutan büyük iskeletler mevcut. Tasarladığımız protezde bu durumu minimize ettik. Yani fiziksel olarak hastada kötü görünebilecek bir iskelet yapısı yok." diye konuştu. Protezde emsallerine göre enfeksiyon riskinin çok daha düşük olduğunu vurgulayan İmiroğlu, "Diğer protezlerde uzatma sırasında kemik aksında kayma meydana gelebiliyor. Bizim yaptığımızda ise kilitli plak sistemi olduğu için kemik aksında herhangi bir kayma meydana gelmiyor." bilgisini paylaştı. Protezi TÜBİTAK desteğiyle tasarladıklarını, KOSGEB desteğiyle de seri üretimine başladıklarını anlatan İmiroğlu, uluslararası patent için başvuru yaptıklarını, onu da en kısa zamanda alacaklarını bildirdi.
Kemik uzatmaya yerli çözüm
Konya'da bir makine mühendisi Halil İbrahim İmiroğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli proje kapsamında, çene, el ve ayak kemiklerinin uzatılması tedavisinde kullanılan protez tasarladı
05 Eylül 2017 Salı 15:17
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