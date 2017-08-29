Kendilerini kelepçeletince gasp edildiler

Maltepe’de devriye görevinde olan polis ekipleri, sabaha karşı sokakta yürüyen bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Üzerinden bir cep telefonu çıkan Ümit D. (37) isimli şüpheliden cep telefonunun şifresini girmesini isteyen polis, şifreyi bilmediği için telefonu açamayan Ümit D.’yi gözaltına aldı. Devreye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler girerken, polis süsü vererek gasp yapan şüphelinin daha önceden 6 kez silahla yağma yapmaktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve burada yeniden sorguya alınan Ümit D., gasp mağdurları E.S. (33) ve E.Ç. (32) ile olaydan birkaç saat önce olayın gerçekleştiği parkta tanıştıklarını ve gasp ettiği kişilerin kendisini polis sandığını anlattı. Suçunu itiraf eden gaspçı, “Arkadaşlarına şaka yapmak için kendilerini kelepçeleyerek yere yatırmamı ve bu şekilde fotoğraflarını çekmemi istediler. Ben de dediklerini yaptım, kelepçeliyken telefonlarını ve paralarını aldım. Onları parkta kelepçeli şekilde bıraktım” dedi. İfadenin üzerine Kağıthane’de bulunan İsmet İnönü Caddesi’nde çalışma yapan polis ekipleri, mağdurlarla karakolda elleri kelepçeli halde dertlerini anlatmaya çalışırken karşılaştı.

‘Kelepçeli halde polis merkezine gittik’

Şüphelinin suçunu kabul etmesi ve durumun anlaşılması üzerine ‘şaka’ için taktırdıkları kelepçelerden kurtulan E.S. ve E.Ç., verdikleri ifadede Ümit D.’den şikayetçi olduklarını beyan etti. Ümit D.’nin üzerinden çıkan ve yakalanmasına sebep olan cep telefonundan kelepçeli fotoğrafları çıkan mağdurlar, “Bize polis olduğunu söyleyince, aklımıza arkadaşlarımıza şaka yapmak geldi. Kendisinden bizi kelepçeleyerek yere yatırmasını ve fotoğraflarımızı çekmesini istedik. Söylediklerimizin hepsini yaptı ama paramızı da alıp bizi yerde kelepçeli halde bırakıp kaçtı. Kelepçeli halde polis merkezine gittik. Derdimizi anlatmaya çalıştık, ama kimseye inandıramadık. Bir yerden kaçtığımızı düşündüler” şeklinde ifade verdi.