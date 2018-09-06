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'Kentleşme, alerjik hastalıkları tetikliyor'

Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Aktaş, teknoloji ve kentsel yaşamın insanlara olumlu anlamda birçok kolaylık getirdiğini belirtirken, diğer taraftan geçmiş yıllarda daha az rastlanılan hastalıkların sıklığında da artışa neden olduğunu söyledi

06 Eylül 2018 Perşembe 17:11
'Kentleşme, alerjik hastalıkları tetikliyor'

Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Aktaş, kent yaşamının alerjik hastalıkları tetiklediğini ifade etti. "İlaç alerjisi olan insanlara baktığımızda birçoğunun normalden daha fazla ilaç kullandığını görmekteyiz" diyen ve Medicalpark İzmir Hastanesinde hasta kabulüne başlayan Prof. Dr. Aktaş, "Teknolojik gelişmeler, birçok teknolojik cihaz ve sisteme kolayca ulaşılabilmesini, aynı zamanda da teknoloji ürünü olan bir çok yiyecek ve içeceğe kolayca ulaşmamıza neden olmaktadır.

Teknolojik ürünlerden biri olan ilaç üretiminin kolaylaşması ve kolay ulaşılabilirlik insanların daha fazla ilaç kullanmasına ve daha fazla ilaç alerjisine neden olmuştur" dedi.

İlaç alerjisi gelişmiş kişilerde sadece deriyle ilgili bulgular olabileceği gibi, mide-bağırsak sitemiyle ilgili semptomlar, solunumsal şikayetlerin yanı sıra ani ölüme kadar uzanan bir sürecin oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Aktaş, "İlaç alerjilerine karşı yapılabilecek olan gerekmedikçe ve doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanmamaktır. Diğer taraftan kentlerde yeşil alan azalırken, polen alerjisi olan hasta sıklığında artış görülmektedir.

Bunun nedeni ise polenlerin son derece küçük gözle görülemeyecek partiküller olması sebebiyle burun mukozasına ulaşmasının zor olmasıdır. Ancak kentsel yaşamda bu küçük boyutlu polenler kendilerini burun mukozası ve akciğere taşıyacak partikülleri hava kirliliği sayesinde kolayca bulabilmektedir.

Bu da bize kentsel yaşamın sunduğu olumsuz yanlardandır. Diğer taraftan geçmişte kullanılmayan veya çok az kullanılan hazır gıda ve rafine ürünlerin günlük hayatımızda olağan yiyecekler haline gelmesi, gıda alerjilerinde artışa sebep olmuştur" diye konuştu.
İHA

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