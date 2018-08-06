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Kepçe kulak kabusuna son  

Kepçe kulak probleminin kişilerin psikolojisini etkilediğine dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, kepçe kulak probleminin sebebinin irsî olduğunu söyledi. Özcan, 'Kulak estetiği ameliyatı ciddi riskler taşıyan bir müdahale değildir. Ancak basite de indirgememek gerekir' diye konuştu

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:23
Kepçe kulak kabusuna son  

Kepçe kulağın yüz bütünlüğünü bozduğunu ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, 1,5-2 saatte bundan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Kepçe kulak probleminin kişilerin psikolojisini etkilediğine dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Okul çağındayken arkadaşların yaptığı kötü şakalarla ilerleyen dönemde kepçe kulak probleminin sosyal bir fobi haline dönüşebildiğini gözlemliyoruz.

Küçük yaşlarda erkek çocuklarının saç uzatarak kapatmaya çalışması, kız çocuklarının saçlarını toplamama isteği, çocukların sadece o yaşlardaki görünümlerini değil, ilerde toplumdaki sosyal statülerini, karakterlerini ve ruh hallerini de olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

Kulağın çok özel kıvrımlı bir yapısı olduğunu belirten Prof. Dr. Mesut Özcan, kepçe kulak probleminin sebebinin irsî olduğunu ifade etti. Özcan, “Kulak estetiği ameliyatı ciddi riskler taşıyan bir müdahale değildir. Ancak basite de indirgememek gerekir. İlk ameliyat yaşı kulak gelişiminin hemen hemen tamamlandığı  6-7 yaş aralığıdır. Toplumumuzda kepçe kulak ameliyatı için başvuru yaşı genelde 18-25 yaş arasıdır.

 Hastanın yaşına göre lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilen kepçe kulak estetiği ortalama 1,5-2 saat sürer. Kullanılacak teknik kulaktaki problemin niteliğine göre değişmektedir. Kepçe kulak operasyonlarından sonra genellikle ciddi bir komplikasyon gözlenmez” diye konuştu.
İHA

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