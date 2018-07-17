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Kilo vermek isteyenlere yaz müjdesi

En önemli sağlık sorunlarından biri olan fazla kiloların yaz döneminde daha kolay atılabildiği belirtildi. Diyetisyen Handenur Uzun, “Meyvenin en bol olduğu yaz döneminde kilo şikayeti olanların hem ağız tadıyla meyvelerini yiyebilir hem de fazla kilolarından kurtulabilir” dedi

17 Temmuz 2018 Salı 17:15
Kilo vermek isteyenlere yaz müjdesi

Aşırı sıcakları nedeniyle yaz aylarında yaşamın bazı zorlukları olsa da bol bol yetişen sebze ve meyveleri ile daha sağlıklı bir hayat sürmenin mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Handenur Uzun, armuttan muza, karpuzdan domatese kadar pek çok meyvenin faydalarını açıkladı.

Sağlık için organik sebze ve meylerle beslenmenin önemine değinen Diyetisyen Uzun, “Hem meyve yiyip hem de fazla kilolardan kurtulmak mümkün” dedi. Yaz mevsiminde en çok tüketilen meyvelerden karpuzu özellikle diyet planları olanlara tavsiye ettiğini belirten Diyetisyen Handenur Uzun, “Karpuzun yüzde 90’ı sudan oluşur ve 100 gramlık servis sadece 30 kalori içerir.

Düşük kalorili tatlı olmasına rağmen vücutta yağ yakımına yardımcı olan arjinin adı verilen özel bir amino asitle doludur. Yaz mevsiminde yaygın olan karpuz, bu dönemdeki su ihtiyacınızı karşılama konusunda lezzetli bir alternatif olmasının yanı sıra zararlı atıştırmalıklardan uzaklaşmanızı da sağlayacak iyi bir alternatiftir” diyerek yazın bol bol karpuz tüketilebileceğini söyledi.

Armut tokluk hissi verir

Armut ve elmanın da bolca yetiştiğini ve bol bol tüketilmesini öneren Diyetisyen Uzun, “Armut lifle dolu bir meyvedir ve sindirim sistemi için gereklidir. Armut yediğinizde daha uzun süre tokluk hissedersiniz. Kilo kaybının yanı sıra C vitamini açısından zengindir, kolesterolü düşürür ve Tip 2 diyabet riskini azaltır.

Elma ise her mevsim yapılan diyetlerin vazgeçilmez ara öğünlerinden biridir. Bir orta boy elma yaklaşık 50 kaloridir. Herhangi bir yağ veya sodyum içermez. Elma kabızlık sıkıntısının giderilmesine de yardımcı olabilir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Vücudun nemini artırır, su ihtiyacını karşılar ve daha uzun süreli tokluk sağlar” diye konuştu.

Domates yeme alışkanlığı arttırılmalı

Ülkemizde domatesin sebze olarak görüldüğünü ve daha çok yemek ve salatalarda tüketildiğini belirten Diyetisyen Handenur Uzun, “Aslında domates de bir meyvedir. Diyet yapanlara tavsiye ederiz. Lezzetinin yanı sıra, antioksidanlarla doludur ve su tutmayı azaltır. Zengin likopen kaynağı olan domates antioksidan moleküller sayesinde hem fit tutar hem de yiyeni kanserden korur. Günümüzde pek çok kişinin en önemli sağlık sorunlarından birisi aşırı kiloları. Hekime gidip kararlı bir şekilde diyetisyeninizin önerilerine uyarsanız aşırı kilolarınızdan kurtulursunuz” dedi.
İHA

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