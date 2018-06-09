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'Kilo vermek takdir edilmeyi sağlamaz'

Çözülemeyen kilo probleminin en büyük sebeplerinden bir tanesinin; kişinin kilo vermeye fazla anlam yüklemesi olduğunu belirten Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, "Kilo vermek, kişiye takdir edilmeyi sağlamaz; çünkü kilo vermenin bir kişiye bunu sağlayacak kadar gücü yoktur" dedi

09 Haziran 2018 Cumartesi 16:31
'Kilo vermek takdir edilmeyi sağlamaz'

Kilo vermenin, çoğu kişi için; “başarı”, “değer görme”, “onaylanma, kabul görme” ile özdeşleştiğini anlatan Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, “Kiloya yüklenen anlam arttıkça, kilo verme sürecine başlamak daha da zorlaşır, kişi sürece başlamayı sürekli erteler. Her hafta başı diyete başlar, diyeti bozduğu an; nasıl olsa bozuldu diyerek, normalde yediğinden çok daha fazlasını yer, yedikten sonra suçluluk duyar, motivasyonu düşer ve daha fazla yer, taa ki diyete başlayacağı diğer güne kadar.

Böylece, kilosu giderek artar. Vereceği kilo arttıkça, kilo vermeye başlama süreci de ertelenir; çünkü kişi diyeti bir noktada bozacağına inanır. Her ne kadar kilo vermek, kişiyi toplumsal ideal beden şekline yakınlaştıracak olup kişinin görüntüsü üzerinden beğenilme olasılığını arttırsa bile, görüntü üzerinden beğenilmek ve takdir edilmek, kalıcı değildir.

Kilo vermek, kişiye; onaylanma, kabul görme, takdir edilmeyi sağlamaz; çünkü kilo vermenin bir kişiye tüm bunları sağlayacak kadar bir gücü yoktur. Yalnız, kişi, kiloya fazla anlam yüklemiş olduğu için bu gerçekliğin çoğu zaman farkına varamaz” diye konuştu.

Stres kilo verme motivasyonunu olumsuz etkiler

Kişilerin çoğu zaman, yeni bir işe başlamak, sosyalleşmek için bile kilo vermeyi bekleyebildiğini ifade eden Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, “Hayatı ertelemek, daha büyük strese sebep olur, stres kilo verme motivasyonunu olumsuz yönde etkiler ve bir döngü içine girilir. Hayat, kilo verme baskısı ile başlanan diyetler ve aşırı yeme atakları arasında devam eder. Bu kısır döngüden çıkmak için problemi basitleştirmek gerekir.

Kilo yerine ağırlık, kalori yerine de enerji kavramlarını kullanmakla başlayın. Problem; beden ağırlığındaki yağ miktarının olması gerektiğinden fazla olması. Çözüm; dengeli biçimde, günlük harcanan enerji miktarını arttırıp alınan enerji miktarını düşürmek. Eğer bir diyet listesini takip etmeye hazır değilseniz, ilk adım olarak; zarar azaltma yöntemi ile başlayın.

Zarar azaltma sürecinde, porsiyon küçültmek ya da kalori değeri yüksek yiyecekleri haftanın her günü yemek yerine, haftada iki gün yemek en sık uygulanan yöntemlerdir. Kendinizi diyet yapmaya hazır hissettiğinizde, bir beslenme uzmanı desteği alın” diye konuştu.
İHA

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