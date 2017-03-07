Kilyos'ta 10 bin kilo atık toplandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kilyos sahiline vuran atıkları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kilyos sahiline vuran atıkları temizleme çalışmalarına devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü kıyı temizlik ekipleri ile Atık Yönetimi Müdürlüğü temizlik görevlilerinden oluşan 121 personelin katıldığı temizlik çalışmalarında, Kilyos sahilinden yaklaşık 10 bin 150 kilogram ağırlığında bin 450 poşet atık toplandı. Poşetler ile tahta plaka gibi büyük malzemeler iş makinesiyle kamyonlara yüklenecek. Sonrasında kalan atıklar toplanmaya devam edilecek. Bu arada, atıkların kaynağıyla ilgili denetim teknesi ile denizden yapılan araştırmada, sahile vuran atıklara benzer şüpheli yük taşıyan herhangi bir gemi tespit edilemedi. Ekiplerin kontrolleri ve araştırması sürüyor. Ayrıca Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri de atıkların kara kaynaklı olabileceği şüphesiyle çalışma yürütüyor. AA