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Kilyos'tan 33 bin kilogram atık toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kilyos sahiline vuran atıkları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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Kilyos'tan 33 bin kilogram atık toplandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kilyos sahiline vuran atıkları temizleme çalışmalarına devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Mart'tan itibaren yürütülen temizleme çalışmalarında yaklaşık 33 ton ağırlığında 5 bin poşet atık toplandı. Büyük oranda temizlenen bölgedeki çalışmalarda Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İSTAÇ ve Atık Yönetimi Müdürlüğü temizlik ekipleri görev aldı. Su altı temizliği için dalgıçlarla yapılması planlanan çalışma, hava ve deniz şartlarının uygun olmaması sebebiyle 13 Mart Pazartesi gününe ertelendi. Deniz Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri denizde,  Çevre Koruma Müdürlüğü denetim ekipleri karadan araştırma ve denetim çalışmalarına devam ediyor. AA
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