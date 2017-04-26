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Kimyasal ilaçlama arı kolonilerini yok ediyor

Son günlerde yaşanan toplu arı ölümleri, Adana ve Muğla başta olmak üzere tüm illerdeki arı üreticilerini ve sektörü çıkmaza soktu. Küresel iklim değişikliğinin ve tarımsal ilaçlamanın neden olduğu arı ölümleri tarımdaki sürdürülebilirliğin ve ekolojik dengenin devamı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

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Kimyasal ilaçlama arı kolonilerini yok ediyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, tarımsal ilaçlamaya bağlı arı ölümlerinin azaltılması için çiftçi ve arı yetiştiricilerinin işbirliği içinde olması gerektiğini belirtti. Polen taşıyarak bitkileri dölleyen arılar hem doğanın dengesi hem de tarımın sürdürülebilirliği için çok önemli bir yere sahip.

Ancak arılar son yıllarda kimyevi tarım ilaçları ve iklim değişikliği yüzünden toplu ölümlere maruz kalarak yok olma tehlikesi geçiriyor. Doğal dengenin sağlıklı bir şekilde devam etmesinde arıların büyük önem taşıdığını vurgulayan Can Sezen, “Arıların ekosistemdeki yeri sadece bal üretimi değildir. En önemli yeri ekosistemde bitkiler üzerindeki polinasyonu sağlamasıdır. Tükettiğimiz yiyeceklerin neredeyse tamamı polen taşıyarak dölleniyor. Bu döllenmenin yaklaşık yüzde 70’i ise arılar sayesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bal arıları ölürse bunun hem ülkemiz hem de dünya için sonuçları kötü olacaktır. Geçen yıla göre arı ölümlerinde ciddi oranda bir artış gözlemliyoruz. Her yıl arı ölümleriyle ilgili arıcılardan bilgi alırdık ancak bu yıl toplu arı ölümleriyle karşı karşıyayız. Baharın gelmesi ile birlikte arıcılar faaliyetlerine başladılar. Sezon başında acil önlem alınmazsa hem bal hem de meyve ve sebze hasadında düşüş yaşanacaktır” dedi.

Türkiye toplam bal üretimi ve arı kolonisi sayısı bakımından arıcılık yapan ülkeler arasında dünyada önemli bir yere sahip. Bal üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye, doğal bitki örtüsü bakımından ise çok zengin. Ancak yanlış tarım uygulamaları ve tehlikeli zirai ilaç kullanımı nedeniyle gerçekleşen arı ölümleri hem Türkiye’deki endemik bitki çeşitliliğine hem de ülke ekonomisine zarar veriyor.

HABER MERKEZİ

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ArıArı KolonileriKimyasal IlaçlamaCan Sezen
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