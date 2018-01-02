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Kış depresyonu nasıl atlatılır?

Gün ışığını az aldığımız dönemlerde huzursuz ve keyifsiz olabileceğimizi belirten Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın, “Kendisini depresyona girmiş hisseden insanlar, hobilerini veya eğlenceli aktivitelerini artırarak bu ruhsal durumu daha kolay atlatabilir” dedi

02 Ocak 2018 Salı 17:06
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Kış depresyonu nasıl atlatılır?

Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği Başkanı psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın, gün ışığının azaldığı dönemlerde "kış depresyonu"nun sık görüldüğünü, bu rahatsızlığın hobilerin, sohbet ve yürüyüş gibi aktivitelerin artırılmasıyla daha kolay atlatılabileceğini söyledi.

Aşkın, sonbahar ve kış mevsimlerinde insanların depresif duygularının arttığını belirtti.

Gün ışığının ruhun gıdası olduğunu vurgulayan Aşkın, "Mesela sabahları uyandığımızda açık bir hava görür görmez gün ışığı almasak bile içimiz ferahlıyor, canlanıyoruz. Gün ışığı beyin aktivitemizi, kimyamızı doğrudan etkileyerek ruhsal yönden bizi canlı, diri tutabiliyor" dedi.

Aşkın, gün ışığının eksik olduğu sonbahar ve kış dönemlerinde depresyonların arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gün ışığını yıl boyunca eksik alan ülkeler var. Kuzey Avrupa ülkeleri gibi. Oralarda gün ışığındaki azalmaya bağlı olarak daha yaygın depresyon oranları görüyoruz. Mevsimsel ya da kış depresyonu dediğimiz depresyon türünde ilaçlar ve psikoterapi etkili.

Ayrıca bu depresyonu atlatabilmek için o ülkelerde fototerapi denilen bir tedavi yöntemi de var. Bu tedavi yönteminde gün ışığı tüm spektrumuyla o hastalara uygulanıyor.

Başka herhangi bir tedavi uygulamaksızın o hastaların düzeldiği görülüyor. Gün ışığı gerçekten hem gıda hem de nimet. Bu yönleriyle vazgeçilmez bir şey."

‘Günlük hayatta sevdiğimiz şeyleri yapmalıyız’

Gün ışığının insanların ruhsal durumunu doğrudan etkilediğini dile getiren Aşkın, "Gün ışığını az aldığımız dönemlerde günlük huzursuzluklarımızı veya keyifsizliklerimizi üzerimizden atmak için günlük hayatta sevdiğimiz şeyleri yapmalıyız.

Bazıları için bu bir hobi olabilir, kimileri için de sohbet, yürüyüş olabilir. Kendisini depresyona girmiş hisseden insanlar, hobilerini veya eğlenceli aktivitelerini artırarak bu ruhsal durumu daha kolay atlatabilir" ifadelerini kullandı.
AA

Anahtar Kelimeler:
Gün ışığıDönemHusursuzRuhsalDepresyon
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