Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde vatandaşlar tarafından kanadı kırık olarak bulunan kızıl şahinin tedavisi için kanadına metal pim takıldı. Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kanadı kırılmış halde bulunan kızıl şahine pim takıldı. İlçenin Doğanca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, şahini tedavisinin yapılması için Kuş Cenneti içindeki Büyükşehir Belediyesine ait kliniğe götürdü. Burada veteriner hekim Paria Tabatabaei tarafından ilk tedavisi yapılan kızıl şahinin, kanadının tamamen parçalanmış olduğu tespit edildi. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesine götürülen ve burada ameliyata alınan kızıl şahinin kanadına, kemiklerin birleştirilmesi için metal pim takıldı. Veteriner Hekim Tabatabaei, kızıl şahinin kendilerine geldiğinde kanadında iki parçalı kırık olduğunu söyledi. AA
Kızıl şahin tedavi edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde vatandaşlar tarafından kanadı kırık olarak bulunan kızıl şahinin tedavisi için kanadına metal pim takıldı
18 Ağustos 2017 Cuma 15:11
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