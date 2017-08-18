Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kızıl şahin tedavi edildi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde vatandaşlar tarafından kanadı kırık olarak bulunan kızıl şahinin tedavisi için kanadına metal pim takıldı

Bu haber kez okundu.

Kızıl şahin tedavi edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde vatandaşlar tarafından kanadı kırık olarak bulunan kızıl şahinin tedavisi için kanadına metal pim takıldı. Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kanadı kırılmış halde bulunan kızıl şahine pim takıldı. İlçenin Doğanca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, şahini tedavisinin yapılması için Kuş Cenneti içindeki Büyükşehir Belediyesine ait kliniğe götürdü. Burada veteriner hekim Paria Tabatabaei tarafından ilk tedavisi yapılan kızıl şahinin, kanadının tamamen parçalanmış olduğu tespit edildi. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesine götürülen ve burada ameliyata alınan kızıl şahinin kanadına, kemiklerin birleştirilmesi için metal pim takıldı. Veteriner Hekim Tabatabaei,  kızıl şahinin kendilerine geldiğinde kanadında iki parçalı kırık olduğunu söyledi. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100