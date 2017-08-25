Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye ile enerji iş birliği anlaşması kapsamında deniz altına döşenecek kablo sayesinde elektrik sağlanması projesi için oluşturulan ortak çalışma gruplarının çalışmalarını neredeyse tamamladığını belirterek, "Bundan sonrası da siyaseten şekillendirebileceğimiz bir sürece bakıyor. Bu yıl bitmeden uygulanmasına başlanması planlanan projenin yaklaşık 2 - 2,5 yılda tamamlanmasını öngörüyoruz. Proje gerçekleştiği zaman anavatanımızla KKTC'nin elektrik enerjisi de birbirine bağlanmış olacaktır." dedi. Atun, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından elektrik götürülmesi projesinin hayata geçirilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile 11 Ekim 2016'da enerji işbirliği anlaşması imzaladıklarını hatırlattı. KKTC'ye yönelik su, elektrik ve doğal kaynaklar projelerinden su projesinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Atun,"Türkiye'den KKTC'ye şu anda yıllık 30 milyon metreküpe yakın su geliyor. Bu bize her yönden büyük avantajlar sağlamıştır” dedi.

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