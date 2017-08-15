Kocaeli'de korkunç kaza 4 ÖLÜ

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı 4 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Kaza TEM otoyolu İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Ahmet Turkal idaresindeki 81 EB 650 plakalı tır balataları yandığı için yol kenarında durdu. Bunu gören Serkan İpek idaresindeki 42 EDH 88 plakalı tır, yardım için arkadaşının yanında durdu. Balataları söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Bu esnada iddialara göre süratle gelen 06 DN 8355 plakalı hafif ticari araç 42 EDH 88 plakalı tır’a arkadan çarptı. Araçtan bulunan Muhsin Sayıcı (61), Şehri Yazgan (53), Ayşe Sayıcı (77) ve Sündüs Sayıcı (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Satiye Yarıcı (39) ise araç içerisinde sıkıştı.
TIR’a saplanan 4 kişi araç içinde öldü
Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 kişinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla çıkarılan ağır yaralı Satiye Yarıcı (39) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada araç içinde ölen 4 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze araçlarıyla İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
‘Bariyerlerden kurtulsa bizi de parçalayacaktı’
Kaza anını şoka girmiş bir şekilde anlatan 42 EDH 88 plakalı tırın sürücüsü Serkan İpek, "Yalova'dan İstanbul'a maden götürüyordum. Arabamı emniyet şeridine çektim. Öndeki tırın teker patlaması sonucu lastikleri tutuşmuş. Biz de durduk diğer sürücüye yardım ettik. Su döktük, yangın tüpleriyle müdahale ettik. Arabayı söndürdük. Ben aracıma binerek hareket edeceğim esnada görünen araç çok hızlıydı. En az 150-180 kilometre vardı. Bir tane fren izi yok. Ben 'Abi kaçın bizi öldürecek' dedim diğer sürücülere. Eğer bariyerlerden kurtulup üzerimize gelse bizi de parçalayacaktı" dedi. İHA