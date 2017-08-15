Kocaeli'de korkunç kaza 4 ÖLÜ





Kocaeli ’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı 4 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Kaza TEM otoyolu İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Ahmet Turkal idaresindeki 81 EB 650 plakalı tır balataları yandığı için yol kenarında durdu. Bunu gören Serkan İpek idaresindeki 42 EDH 88 plakalı tır, yardım için arkadaşının yanında durdu. Balataları söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Bu esnada iddialara göre süratle gelen 06 DN 8355 plakalı hafif ticari araç 42 EDH 88 plakalı tır’a arkadan çarptı. Araçtan bulunan Muhsin Sayıcı (61), Şehri Yazgan (53), Ayşe Sayıcı (77) ve Sündüs Sayıcı (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Satiye Yarıcı (39) ise araç içerisinde sıkıştı.

TIR’a saplanan 4 kişi araç içinde öldü

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 kişinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla çıkarılan ağır yaralı Satiye Yarıcı (39) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada araç içinde ölen 4 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze araçlarıyla İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

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