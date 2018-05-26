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Koçkayası Tabiat Parkı huzurun adresi

Giresun'da bin 840 metre rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı, 252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyle doğada huzur bulmak isteyenleri bekliyor

26 Mayıs 2018 Cumartesi 14:27
Koçkayası Tabiat Parkı huzurun adresi

Giresun'da bin 840 metre rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı, 252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyle doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi olarak dikkati çekiyor. Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta Dereli ilçesi sınırlarında yer alan tabiat parkı, enfes manzaraları ve el değmemiş yaban hayatıyla doğanın en güzel örneklerini sunuyor. 

Giresun'da bin 840 metre rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı, 252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyle doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi olarak dikkati çekiyor. Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta Dereli ilçesi sınırlarında yer alan tabiat parkı, enfes manzaraları ve el değmemiş yaban hayatıyla doğanın en güzel örneklerini sunuyor.

Tabiat parkında doğa yürüyüşü, bisiklet, kaya tırmanışı, foto safari, botanik tur, kuş gözlemciliği ve olta balıkçılığı yapılabiliyor. Tabiat parkı adını ise park alanının kuzeybatı sınırlarında bulunan Koçkayası Tepesi'nden başlayarak Cımbırtlık Deresi'ne akan Koçkayası ve Küçükkoçkayası derelerinden ve tepenin eteğinde kurulmuş Koçkayası Yaylası'ndan alıyor.

Park alanının en yüksek noktaları arasında 2 bin 483 metre yüksekliğindeki Göktepe, 2 bin 280 metre yüksekliğindeki Çifteyar Tepesi ve bin 200 metre yüksekliğindeki Göbel Tepesi bulunuyor.

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