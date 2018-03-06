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Koku alamamak büyük sorun

Kallmann sendromunun, koku alma bozukluğuna neden olan önemli hastalıklardan biri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Hakan Hakkı Taşkapu, “Koku alma duyusunun görevini yerine getirememesi, hem psikolojik travmaların hem de fizyolojik pek çok rahatsızlığın sebebi olabilir” dedi

06 Mart 2018 Salı 17:10
Koku alamamak büyük sorun

Beş duyu organımızın işlevlerini yerine getirmesi, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemizin en temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Ürolog, Androlog Yrd. Doç. Dr. Hakan Hakkı Taşkapu, "Duyu organlarımızdan biri olan kokunun görevini eksik ya da tam olarak yerine getirememesi, hem psikolojik travmaların hem de fizyolojik pek çok rahatsızlığın sebebi olabilir” dedi.

Kallmann Sendromu, koku alma bozukluğuna neden olan önemli hastalıklardan biri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Hakan Hakkı Taşkapu, "Koku alma bozukluğu (anosmi), nedenine bağlı olarak geçici veya kalıcı olarak meydana gelir. Anosmi’nin en belirgin görüldüğü hastalıklardan biri Kallmann Sendromu’dur. Kallmann sendromu, ergenlik başlangıcının gecikmesi veya yokluğu ile bilinen, koku almama yokluğu ile de kendini gösteren tıbbi bir durumdur” diye konuştu.

Anosmi ve Kallmann sendromu ilişkisi

Anosmi ve Kallmann sendromu ilişkisini anlatan Dr. Taşkapu, "Cinsel gelişmenin ilk başladığı bölge koku soğancığına yakın bir yerde bulunur. Eğer KAL-1 geni bir sebepten dolayı çalışamaz ve Anosmin sentezleyemezse, bu sinir hücreleri yollarını hiçbir zaman bulamaz ve kaybolup giderler.

Bu durum da Kallmann sendromlu bireyde anosmi rahatsızlığına sebep olur. Kallmann sendromlu her kişide, anosmi rahatsızlığı görülür. Erkeklerde 10 binde 1, kadınlarda 50 binde 1 görülen Kallmann Sendromu Türkiye’de bilinen ve duyarlılık oluşturmuş bir hastalık değil. Koku alma bozukluğu, Kalmann sendromlu hastalarda görülen etkilerden sadece biri.

Nadir bir hastalık olması sebebi ile hem toplumsal hem de bilimsel anlamda yeterli bilinirlik seviyesi sağlayamayan bu hastalığa sahip kişiler tüm yaşamları boyunca hem tıbbi hem de psikolojik olarak ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor" şeklinde konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
SendromKokuHastalık
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