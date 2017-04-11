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Kolombiyalı turist balon kazasını anlattı

Nevşehir'de balon kazasında yaralanan Kolombiyalı turist Madelein Lopez Camelo, kazada yaşadıklarını anlattı.

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Kolombiyalı turist balon kazasını anlattı
Nevşehir'de balon kazasında yaralanan Kolombiyalı turist Madelein Lopez Camelo, kazada yaşadıklarını anlattı. 9 Nisan Pazar günü Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında meydana gelen balon kazası sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Madelein Lopez Camelo’nun 2015 yılında Kolombiya’da güzellik yarışmasında Kolombiya güzeli seçildiği öğrenildi. Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo, balon kazasında yaşananları anlatırken, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Madelein Lopez Camelo, "Kazayı hatırladığım kadarıyla her şey çok sakin geçti. Nasıl oldu bilmiyorum, her şey kontrolden çıktı" dedi. Kapadokya Hastanesi Başhekim Op. Dr. Fatih Yakut ise yaptığı açıklamada hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yakut, “Hastamız balon kazasından sonra travmaya bağlı olarak maksuler kırık dediğimiz gözaltı ve yüz kemiklerinde kırıklar vardı. Ameliyatta bu kırıkların plak ve vida ile düzeltmesini yaptık. Şu an genel durumu gayet iyi. Bir problem olmazsa iki gün içerisinde taburcu etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. İHA
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