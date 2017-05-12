Komando beresi takarak eşine veda etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı'nda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Alper Seven ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla törenin düzenleneceği Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından Yakutiye Müftüsü Osman Yazıcı, dua ederek şehitler için helallik aldı. Tören mangasının omuzlarında Türk Yıldızları uçağına alınan şehitlerin cenazeleri, memleketleri Muğla ve Hatay'a gönderildi.
Törene eşinin komando beresini takarak katılan şehit Mehmet Gücüyetmez'in eşi, hayat arkadaşına gözyaşları içinde asker selamıyla veda etti. Törene, Vali Vekili Ayhan Terzi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çelik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Ünal Bingül, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 asker şehit olmuş, 11 asker de yaralanmıştı. AA