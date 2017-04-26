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Kömürden zehirlenen kadın 70 gün sonra öldü

İstanbul’dan ziyaretine gelen oğlu ile birlikte İnegöl’deki evinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın, 70 gün sonra hayatını kaybetti.

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Kömürden zehirlenen kadın 70 gün sonra öldü
İstanbul’dan ziyaretine gelen oğlu ile birlikte İnegöl’deki evinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın, 70 gün sonra hayatını kaybetti. 57 yaşındaki Muzaffer B., İstanbul’dan Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek, annesini ve akrabalarını ziyaret etti. Muzaffer B., gece Orhaniye Mahallesi’nde ikamet eden annesinin evinde kaldı. Muzaffer B. ile 83 yaşındaki annesi Muazzez B. aynı odada uyudu. Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muzaffer B. ile annesi Muazzez B, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi. Yaşlı kadın, 70 gün sonra hayatını kaybetti.
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