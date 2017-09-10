Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR DİN
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028

Konya'da korkutan yangın

Konya kent merkezindeki bir lise ve bitişiğindeki kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın iki saatlik çalışmanın ardından söndürülürken büyük bir korkuya yol açtı

10 Eylül 2017 Pazar 14:24
11 Okunma
Konya'da korkutan yangın

Konya'da bir lise ve bitişiğindeki kız öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bitişiğindeki kız yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hem yurdun içerisinden hem de dışarıdan müdahale etmesine rağmen yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki okulun çatısına sıçradı. Merkez ilçe itfaiye ekiplerinden takviyenin gelmesiyle yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisine, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bu arada İstanbul Gaziosmanpaşa'da da bir yangın çıktı. Gençlik Parkı'nda faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu. Mevlana Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'ndaki işletmede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği yangın, iş yerinde hasara sebep oldu. 
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Konya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan Anadolu'da böyle katliam yaptı
Yunan Anadolu'da böyle katliam yaptı
Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
PKK'nın katlettiği iş adamı ağıtlarla toprağa verildi
PKK'nın katlettiği iş adamı ağıtlarla toprağa verildi
Mahalleli ölümden döndü
Mahalleli ölümden döndü
4 aylık bebek yola savruldu
4 aylık bebek yola savruldu

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim