Konya’da devasa obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 70 metre çapında 50 metre derinliğinde obruk oluştu. İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde Saffet ve Cevdet Sayın'a ait mısır ekili tarlada meydana gelen obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.

Sürekli obruk oluşan bölgede, bu yeni yaklaşık 70 metre çapındaki, 50 metre derinliğindeki obruğun büyüklüğü dikkati çekti. Tarla sahiplerinden Cevdet Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun ortaya çıkmasına şahitlik ettiklerini söyledi.

"Korktuğumuz için tarlanın içerisine giremiyoruz"

Korkunç bir ses duyduklarını ifade eden Sayın, şunları kaydetti: "Kardeşim ile tarlada sulama yaptığımız sırada obruk oluştu. Obruk oluşumu sırasında çıkan sesler adeta kulaklarımızı deldi. Sanki gök gürültüsü gibiydi. Kardeşim, ne olduğunu anlamak için tarla içinde bir süre gittikten sonra dev bir çukurla karşılaşmış ve büyük korkuyla yanımıza geldi. Sonra obruğun yanına gittik.

Gözlerimize inanamadık. Tarlanın ortasında dev bir çukur olmuştu. Damlama sulama boruları çukurun içerisindeydi. Korku ile oradan uzaklaştık. Bölgede halen obruk oluşumu devam ediyordu. Obruk yeni oluştuğu için, kendi içinde küçük çaplı çökmeler devam ediyordu. Korktuğumuz için tarlanın içerisine giremiyoruz. Durumu Belediye ekiplerine haber verdik. Kasım ayında hasat yapılacak. O zaman ne yapacağız bilemiyoruz."

Öte yandan obruğu görüntülemeye giden basın mensupları da mısır tarlasında aynı obruk içindeki devam eden çökmelere şahit oldu. Yeni obruğa 20 metre kala güçlü bir ses duyan gazeteciler, toprak çökmesinin çıkardığı ses karşısında tarladan uzaklaştı.

AA