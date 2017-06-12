Köprü çalışması isyan ettirdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ’nde gecenin ilk saatlerinde asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapı yenileme çalışmaları başladı. 4 aşamada gerçekleşecek olan çalışmalar sırasında köprüde 2 şerit trafiğe kapatıldı. Mevcut trafik ise karşı yönden alınan ek şerit ile 2 gidiş ve 2 geliş olacak şekilde düzenlendi. Çalışmaların gece başlamasının ardında İstanbullular bugün çileye uyandı. Araçlarıyla yola çıkarak köprüyü geçmek isteyen sürücüler, trafikte kaldı. Sürücüler ise kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi. Öte yandan metrobüs duraklarında uzun kuyruklar olduğu görüldü.

Duruma tepki gösteren bir vatandaş, “Bunlar hep zamansız çalışma, vatandaş düşünülmüyor. Yoğun demek söz mü? Biz 4 buçuk saatir yoldayız. Alibeyköy’den geliyoruz. Resmen çile çekiyoruz” dedi. Mücahit Taha ise, “Kimseye haber vermeden çalışma başlatmışlar. Yine buradan neyse de Anadolu yakasından Avrupa yakasına gelmek ölüm, mağdurum. Çile ne ki çile ne yapacağız bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Köprüdeki bakım onarım çalışmalarının 82 kişilik ekiple 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat çalışılarak 31 Ağustos'ta tamamlanacağı öğrenildi.