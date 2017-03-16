Korucu olmak için ter döktüler

Van 'ın Edremit ilçesinde güvenlik korucusu kadrosu için başvuranlar, kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi. İlçede terör örgütü PKK ile mücadele etmek için 100 güvenlik korucusu kadrosu alımına, 200 aday başvuru yaptı. Askeri personel gözetiminde Van Büyükşehir Stadyumu'nda 3 bin metre koşan adaylar, daha sonra şınav ve mekik çekerek dayanıklılık testinden geçti. Soğuk havaya rağmen kıyasıya mücadele eden adaylardan sınavı kazananlar, ilçeye bağlı köylerde istihdam edilecek. Spor mülakatını yerinde takip eden Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Atıf Çiçekli, spor mülakatının ardından güvenlik korucularını kadroya alacaklarını söyledi.

Alımlarda sıkı bir eleme uygulandığını ifade eden Çiçekli, şöyle dedi: "Emekli olan korucularımızın yerine 2 hafta önce çocuklarını, kardeşlerini ve akrabalarını aldık. Alacağımız 100 güvenlik korucu için de 200'e yakın başvuru yapılmış. Bunların elemeleri için spor yeterliliklerini ölçüyoruz. Alacağımız korucular Kurubaş ve Köprüler köylerimizde görev yapacak." AA