‘Koruma’yı kabul etmeyince kaçırdılar

Esenyurt'ta lokanta işleten Suriye uyruklu Taha M. (36), geçtiğimiz Çarşamba günü gece yarısı ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan eşi Azize M., kaybolmasından 2 gün sonra Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Aramalar devam ederken M.’yi telefon ile arayan şüpheliler, eşinin hayatı karşılığında 150 bin dolar fidye istedi. Bunun üzerine konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan M.’yi aramaya başladı.

Yapılan soruşturma sonrasında kaçırılan M.’nin lokantasında bir süre önce bir kavga çıktığının ve sonrasında bazı kişilerin M.’nin yanına gelerek “koruma” yapacaklarını ifade etmelerinin ardından para istediklerini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, ilçede fitness salonu olan Türk vatandaşı G.A.’yı (26) gözaltına aldı. Sorguya alınan şahsın ifadesi üzerine devam edilen operasyonda, olayı Türk vatandaşı M.T.'nin (32) planlandığı öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri, bu şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Planlayıcı şahsın ifadeleri doğrultusunda rehinenin yine ilçedeki bir evde tutulduğu bilgisine ulaşıldı.

Eve yapılan operasyonda kurtarıldı

Rehinenin tutulduğu adres bilgine ulaşan Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi ekipleri, Pınar Mahallesi 1501 Sokak'ta bulunan adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri kapıyı çaldıklarında karşılarına çıkan kadının farklı dillerde evde kimsenin olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, rehinenin zarar görmemesi için evinden önünden ayrıldı. Operasyondan kısa bir süre sonra polis ekipleri, çelik yelekle birlikte eve baskın yapıldı. Yapılan baskında evdeki Sahide A. adlı kadın ile Abdullah V. (19), Mustafa Ö. (26), Vahit Y. (30) gözaltına alındı.