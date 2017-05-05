Köylülerden taş ocağına tepki

Bursa 'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniyörük, Fındıklı ve Kozluca sakinleri, Yeniyörük mevkiinde içme ve sulama suyu kaynaklarının üzerine kurulması planlanan taş ocağına tepki için bir araya geldi. İki yıl evvel de aynı yere kurulmak istenen taş ocağı projesinin iptali için Bursa 1. İdare Mahkemesi'ne dava açarak kazanan köylüler, projede değişiklik yapılarak aynı yere taş ocağı yapılmak istenmesi üzerine yeniden tedirgin oldu. Yeniyörük meydanındaki kahvehanede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş güvenlik tedbmiri aldı. Yeniyörük Mahallesi Muhtarı Hayrettin Demirtaş, “Bizim içme suyumuz ile alakalı BUSKİ çalışması var. Kaynağımızın birinde saniyede 25 litre, diğerinde 7 litre su var. 7 litre olan su köyümüze içme suyu olarak geliyor. Elektrik, boru hattı şu anda hazırlanıyor. Köyün içme suyu yok. Taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıyoruz, o da olmuyor. Tarım ve hayvancılık geçim kaynağımız. Burası 7 tane kaynağın olduğu bir bölge. Biz burada taş ocağı istemiyoruz. İçme sularının başına taş ocağı yapmak istiyorlar. DSİ 43 metreden sondajla su çıkardı. Ölçümler yaptı, sondaj suyu 25 metreye çıktı. Taş ocağı, bu köyün ortadan kalkması demektir. Köyümüz 60 haneden oluşuyor, yaklaşık 150 insan yaşıyor. Sağımda mermer ocağı, solumda çöplük, altımda taş ocağı var. Bir tek arazimiz var, oraya da taş ocağı açılırsa köylü kalmaz. Yazık, günah” dedi.

Kozluca Muhtarı İbrahim Bayram ise, “Bize gelen raporlara göre, bu bölge suların havzası durumunda. Yakında bizim köyümüzün içme suyunun kaynağı var. Artan suları tarım arazilerini sulamada kullanıyoruz. Yol güzergâhı da bizden geçeceği için biz bu işe karşıyız. Bizim köyümüzde 500-600 kişi yaşıyor. Tamamen tarım ve hayvancılıkla geçiniyoruz. Yakınımızda Fındıklı köyü de var. Bu durumdan o köy de etkileniyor. Üç köyün içme suyunu etkileyecek. Buraya kesinlikle taş ocağı yapılmasını istemiyoruz” diye konuştu. İHA