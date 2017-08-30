Kayseri'de, Yamula Barajı'nın yapılmasıyla köyü su altında kalan İbrahim Devim, çocukken oyunlar oynadığı, bir zamanlar çiftçilik yaptığı yerlerde şimdi balık tutarak geçimini sağlıyor. Kayseri'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kocasinan ilçesine bağlı Çevril köyü, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerinde Yamula Barajı'nın inşa edilmesiyle sular altında kaldı. Köyün su altında kalmasıyla bazıları kent merkezine göç eden köylülerden bir kısmı da eski köye yaklaşık bir kilometre mesafede kurulan yeni yerleşim alanında yaşamlarını sürdürüyor. Baraj gelmeden önce soğan, patates, domates, üzüm ve patlıcan gibi ürünler ekerek geçimlerini sağlayan köylülerden büyüdükleri toprakları terk etmeyen 56 yaşındaki İbrahim Devim, artık barajdan tuttuğu balıklarla geçimini sağlıyor. 50 yaşından sonra balıkçılıkla tanışan Devim, sabahın ilk ışıklarıyla baraj kenarına giderek güne "merhaba" diyor. AA
Köyü su altında kalınca balıkçı oldu
Kayseri'de, Yamula Barajı'nın yapılmasıyla köyü su altında kalan İbrahim Devim, çocukken oyunlar oynadığı, bir zamanlar çiftçilik yaptığı yerlerde şimdi balık tutarak geçimini sağlıyor
30 Ağustos 2017 Çarşamba 14:39
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