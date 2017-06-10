Kozmetikte güven sorunu Sağlık Bakanlığınca, bu yılın ilk üç ayında yapılan kozmetik denetimlerinde 759 üründen 310'u "teknik düzenlemeye aykırı", 12'si "güvensiz" bulundu ve 543 bin 947 lira ceza uygulandı

10 Haziran 2017 Cumartesi 14:57 Bu haber kez okundu.